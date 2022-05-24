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Пора срочно менять доллары? Что будет с курсом и в какой валюте хранить деньги

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 15:10
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Вместе с экспертом рассказываем, в какую валюту сейчас лучше конвертировать свои сбережения
В какой валюте хранить деньги
В какой валюте хранить деньги / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Еще 23 мая в банковских обменниках средний курс доллара сравнялся с курсом евро. На черном рынке ситуация хуже, и там спекулянты предлагают более высокий курс.

А что будет с долларом в мире, и в какую валюту сейчас лучше перевести свои сбережения, "Сегодня" рассказал Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

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Ориентироваться нужно на внешнюю ситуацию

Эксперт отмечает, что чтобы определиться с валютой, нужно понять свои цели и научиться разбираться в причинах изменения стоимости валюты.

Во время войны, как в любой другой период, нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.

"Если из-за повышения ставки в США мы ждём рост доллара, то это скажется негативно на стоимости евро. Кроме того, Европа будет испытывать экономический кризис из-за инфляции и миграционной ситуации. Это для нас является причиной ждать падение стоимости евро в мире. Значит, лучше покупать доллары США и позже, когда в Европе будет период восстановления и роста валюты, – покупать евро", – объяснил аналитик.

Болтян добавил, что во время войны евро используют для сбережений и миграционных целей. Доллары США используют для накоплений и в попытке избежать инфляционного давления.

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В целом же иностранная валюта для украинцев много лет является единственным понятным способом сбережения своих денег.

Удастся ли заработать на спекуляциях?

Эксперт подчеркнул, что независимо от того, война или нет, заработать на спекуляциях с валютой выйдет только у тех, кто погрузился в ситуацию и специфику деятельности. То есть, нужно понимать следующее:

  • разницу между курсом продаж и покупки долларов;
  • причины падения или роста курса доллара США;
  • причины колебания курса внутри недели;
  • также нужно найти лучшее время для спекуляций.

Кроме того, нужно проанализировать возможность покупки и продажи валюты в разных пунктах обмена, иметь контакты, кто за объем сделки может изменять курс в сторону покупателя.

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"У тех, кто занимается валютными конвертациями много лет, есть все шансы своевременно конвертировать валюту, а не в тот момент, когда гривня уже начала падение. Объём спекуляций не имеет значения, все зависит от потребностей человека. Если для кого-то сумма в 200 долларов в месяц значимая, то заработок даже на разнице стоимости 200 долларов будет значимым", – заметил Болтян.

Эксперт добавил, что нельзя думать о сумме денег как о "рекомендованной конвертации". Это трюк, который используют банки и брокерские компании, пытаясь получить как можно больше депозита клиента в свою структуру. Основное, по словам Болтяна, это знания и опыт людей в любой сфере деятельности.

НБУ разрешил банкам продавать валюту по свободному курсу

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. При этом официальный курс гривны по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл.

Это сделали для того, чтобы выровнять условия для банков по сравнению с обменниками, что будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.

Еще одно важное изменение – теперь банки могут сами устанавливать курс, по которому списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карточек наличную валюту.

Как объясняют в НБУ, такие изменения позволят сблизить курс конвертации валюты для украинцев, которые сейчас за границей, и курс покупки наличной валюты для остающихся в стране.

Также эти решения позволят снизить "карточный туризм".

Мы также рассказывали с экспертами, каким может быть курс доллара после такого решения и что будет с ценами. Читайте также, сколько денег теперь можно снять с карты за рубежом.

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