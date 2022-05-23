НБУ промахнулся? Гороховский раскритиковал нововведения относительно курса доллара

Рассказываем, с какими проблемами столкнулся Monobank после разрешения НБУ продавать наличную валюту по свободному курсу

Как в Monobank отреагировали на новое решение НБУ / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

С 21 мая банкам разрешили не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. При этом официальный курс все еще составляет фиксированные 29,25 грн/доллар.

Однако не всем такие изменения оказались полезны. Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что такие нововведения создают проблемы для банка.

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С чем возникают затруднения?

Как пояснил Гороховский, в приложении Monobank всегда был единый курс валют. Им пользовались и для операций с картами, и для обмена внутри приложения, и для ФЛП.

Однако ограничения от Нацбанка вынуждают Monobank ввести разные курсы. Так выходит из-за того, что курс доллара не может отличаться более чем на 1% от курса НБУ по операциям в приложении и операциям ФЛП. А по карточным транзакциям и обмену в отделениях, которых в Monobank нет, курс отличаться может.

"Ну и получается "красиво" – продавать валюту ФЛП мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ+1%. ФЛП "счастливы", – отметил Гороховский.

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Кроме того, НБУ отменил ограничения на продажу валюты клиентам под транзакции за границей.

"И здесь получается "дилемма заключенного" – все ждут, кто из банков первый поставит рыночный курс по картам (~36-37 грн) и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока курс не поставили. А нам еще, кроме прочего, нужно эту "красоту" запрограммировать", – добавил Гороховский.

Банкир сообщил, что для решения проблемы рассматривают следующий вариант: дать клиентам ФЛП валютную карту, чтобы они не продавали валюту по нерыночному курсу.

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В то же время Гороховский призывает Нацбанк обсудить эти нововведения с банками.

Почему НБУ изменил ограничения?

Ранее в Нацбанке объяснили, что разрешение продавать наличную валюту по свободному курсу выровняет условия для банков по сравнению с обменниками. А это в свою очередь будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.

А разрешение банкам самим устанавливать курс, по которому списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карточек наличную валюту, позволит сблизить несколько курсов. В частности, речь идет о курсе конвертации валюты для украинцев, которые сейчас за границей, и курсе покупки наличной валюты для остающихся в стране.

Также, по объяснению Нацбанка, такие решения позволят снизить "карточный туризм".

"Сегодня" раньше писали, что происходит с долларом на черном рынке 23 мая, и рассказывали, что будет с курсом валют в Украине в ближайшее время.