Цифра дня. Нацбанк сохранил рекордно низкую учетную ставку

В НБУ рассчитывают, что это поможет оживить экономику

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на действующем уровне 6%. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

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Соответствующее решение приняло правление Нацбанка.

"Сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции", - объяснили в НБУ.

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Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым из-за продолжения пандемии коронавируса, Нацбанк сможет поддержать экономику еще большим снижением учетной ставки.

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В то же время НБУ готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

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Напомним, темпы инфляции в Украине все еще остаются ниже целевого диапазона НБУ.

А о том, куда вкладывать средства в условиях низкой ключевой ставки и сколько можно заработать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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