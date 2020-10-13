Еда и топливо подешевели, а услуги дорожают: как изменились цены в Украине

Темпы инфляции в Украине все еще остаются ниже целевого диапазона Национального банка (НБУ). По итогам сентября инфляция в годовом измерении составила 2,3%, цель НБУ – 5%. При этом цены на потребительные товары за последние 12 месяцев менялись по-разному.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Сырые продукты оказались на 1,1% дешевле, чем в прошлом году. В первую очень, снижение цен произошло за счет овощей борщевого набора, в частности благодаря хорошему новому урожаю картошки. Кроме того, теплая погода в сентябре замедлила подорожание местных фруктов, а наращивание импорта поспособствовало падению цен на бананы. Замедлился рост цен на молоко и мясо.

Непродовольственные товары почти не изменились в цене (+0,1%). С одной стороны, немного подорожали автомобили и лекарства, с другой – подешевели бытовая техника, одежда и обувь.

Топливо, несмотря на недавний рост цен на заправках, остается существенно дешевле, чем в прошлом году – на 17,4%.

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Административно регулируемые цены и цены на услуги выросли заметнее всего – на 6% и 7,8%. Например, цены на газ вернулись к росту из-за общемировой тенденции. Продолжили дорожать сигареты. Из услуг сильнее всего выросли в цене медицинские и телекоммуникационные услуги, а также подорожало высшее образование.

Напомним, в августе премьер Денис Шмыгаль заявил, что при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%.

В самом НБУ, к слову, считают, что оживить инфляцию может состоявшееcя с 1 сентября повышение минимальной зарплаты. О том, как повышали минималку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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