В поезде "Укрзализныци" чуть не изнасиловали женщину – пассажиров возмутил лишь шум

Пьяный насильник называл пассажирку "ничтожеством", а потом начал целовать и раздвигать ей ноги

Девушке удалось сбежать из купе с насильником и попросить помощи у проводника / Фото: Коллаж: Сегодня

В поезде "Укрзализныци" в ночь на 29 сентября неадекватный мужчина пытался изнасиловать свою соседку по купе в СВ-вагоне, девушке чудом удалось избежать насилия.

Об этом украинка Надежда Кушнир написала в Facebook

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"Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, тогда вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка", – писала Кушнир.

Девушка написала, что мужчина называл ее "ничтожеством". Она отметила, что сама не знает, почему сразу не покинула купе.

"Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться", – вспоминала девушка.

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Она рассказала, что лишь после этого начала кричать и, схватив вещи, побежала к проводнице. Тогда ее переселили в купе к другому мужчине, который ехал один. А когда на место вызвали начальника поезда, насильник заявил, что он просто храпел в купе, вот девушка и сбежала от него.

"Хотя другие соседние СВ-купе слышали мой ор, но все высказали только свое негодование шумом", – добавила она.

/ Фото: скриншот

За что должны снимать с поезда

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В правилах "Укрзализныци" указано, что с поезда должны снимать пассажиров, которые:

находятся в явно выраженном нетрезвом состоянии, нарушают правила проезда и общественный порядок, мешают спокойствию других пассажиров;

находятся в состоянии заболевания, если оно приводит к нарушению покоя окружающих и невозможно поместить такого пассажира отдельно. В этом случае пассажира с его вещами удаляют из поезда при участии медицинского персонала и только на той станции, где имеются соответствующие медицинские учреждения.

Напомним, ночью с 8 на 9 августа у Тернополя сошли с рельсов локомотив и первый вагон поезда Рахов – Киев.