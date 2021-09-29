Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В поезде "Укрзализныци" чуть не изнасиловали женщину – пассажиров возмутил лишь шум

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 14:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пьяный насильник называл пассажирку "ничтожеством", а потом начал целовать и раздвигать ей ноги
Девушке удалось сбежать из купе с насильником и попросить помощи у проводника
Девушке удалось сбежать из купе с насильником и попросить помощи у проводника / Фото: Коллаж: Сегодня

В поезде "Укрзализныци" в ночь на 29 сентября неадекватный мужчина пытался изнасиловать свою соседку по купе в СВ-вагоне, девушке чудом удалось избежать насилия.

Об этом украинка Надежда Кушнир написала в Facebook

Реклама

"Сначала чувак втирал какую-то дичь, показывал жену и ребенка, тогда вообще разделся и моей рукой пытался мне показать отсутствие у себя пупка", – писала Кушнир.

Девушка написала, что мужчина называл ее "ничтожеством". Она отметила, что сама не знает, почему сразу не покинула купе.

"Я развернулась к стенке, он закрыл дверь, стащив с меня одеяло, сам встал на колени и пытался расставить мне ноги и лез целоваться", – вспоминала девушка.

Реклама

Она рассказала, что лишь после этого начала кричать и, схватив вещи, побежала к проводнице. Тогда ее переселили в купе к другому мужчине, который ехал один. А когда на место вызвали начальника поезда, насильник заявил, что он просто храпел в купе, вот девушка и сбежала от него.

"Хотя другие соседние СВ-купе слышали мой ор, но все высказали только свое негодование шумом", – добавила она.

/ Фото: скриншот

За что должны снимать с поезда

Реклама

В правилах "Укрзализныци" указано, что с поезда должны снимать пассажиров, которые:

  • находятся в явно выраженном нетрезвом состоянии, нарушают правила проезда и общественный порядок, мешают спокойствию других пассажиров;
  • находятся в состоянии заболевания, если оно приводит к нарушению покоя окружающих и невозможно поместить такого пассажира отдельно. В этом случае пассажира с его вещами удаляют из поезда при участии медицинского персонала и только на той станции, где имеются соответствующие медицинские учреждения.

Напомним, ночью с 8 на 9 августа у Тернополя сошли с рельсов локомотив и первый вагон поезда Рахов – Киев.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Угроза мирового кризиса
Узнай, когда дефолт

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Как хранить сбережения в Украине?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять