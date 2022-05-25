"Укрпочта" открыла услугу, которой нет ни у одного почтового оператора мира – что доступно

Рассказываем, на какой популярной торговой платформе "Укрпочта" открыла свой онлайн-магазин

Магазин "Укрпочты" теперь есть на eBay / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 23 мая, "Укрпочта" выпустила новую военную марку "Русский военный корабль… ВСЕ". В день выпуска ее можно было купить только в отделениях, однако теперь стартовали онлайн-продажи. И купить марки, магниты и другую продукцию от почты теперь можно не только в Украине.

Как сообщила пресс-служба компании, "Укрпочта" стала первой почтой в мире с онлайн-магазином на eBay.

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Военные марки теперь доступны и иностранцам

В компании отмечают, что в течение последних месяцев легендарные марки с "русским военным кораблем" стали популярными и за рубежом. Приобрести их, а также конверты, тематические свитшоты и магниты "Укрпочты" за границей можно с 25 мая с помощью платформы eBay.

Ebay – это одна из крупнейших торговых платформ, которая объединяет более 147 млн активных покупателей в 190 странах.

Однако спрос за пределами Украины – не единственная причина, почему компания решила открыть магазин на этом маркетплейсе.

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"Как показала практика, если сосредоточить марки на одной площадке, она не выдерживает из-за большого наплыва покупателей. А теперь мы предлагаем иностранным покупателям пользоваться одними платформами, украинским – другими", – объяснил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Те, кто купит товары от почты на eBay, еще и приобщатся к гуманитарной помощи.

Из каждого заказа с маркой 5 долларов (почти 150 грн) "Укрпочта" перечислит на счет благотворительного фонда KSE Foundation. Эти деньги разделят на три направления помощи:

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школам и детским садам для обновления после войны;

организацию логистики гуманитарных грузов;

гуманитарную помощь.

Где купить марку онлайн в Украине

Раньше мы рассказывали, что марки от "Укрпочты" доступны в таких онлайн-магазинах:

онлайн-магазин "Укрпочты";

ROZETKA;

Kasta;

Prom.ua.

Лимит онлайн-покупок марок такой: максимум 2 письма по 1 заказу.

Кроме марок теперь можно покупать и мерч с дизайном, как в марках о "русском военном корабле". Он доступен в магазинах Intertop. На приобретение мерчей ограничений нет.

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