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Украинцам пересчитают пенсии: кому и когда увеличат выплаты

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
22 сентября, 10:05
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В марте 2022 года пенсионеров ждет ежегодная индексация пенсий, традиционно пенсии повысят некоторым украинцам
Пенсии украинцам повысят
Пенсии украинцам повысят

В проект бюджета на 2022 год заложено два пересмотра минимальных пенсий. С 1 июля пенсионеры могут получать минимальный размер пенсии в размере 2027 грн, а с 1 декабря – 2589 грн.

Согласно проекту госбюджета, пенсионеров ждет и ежегодная индексация пенсий, которая предусмотрена с 1 марта.

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Кому традиционно повысят пенсии:

  • тем, кто получает пенсию по возрасту;
  • по инвалидности;
  • по случаю потери кормильца;
  • по выслуге лет.

При наличии страхового стажа 20-25 лет пенсионерам старше 70 лет повысят пенсии на 300 грн.

Повышение выплат с 1 октября

По 400 гривен уже с 1 октября 2021 года добавят 75-летним пенсионерам. Их пенсия составит не менее 2500 гривен в месяц.

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Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Должности, дающие право выйти на пенсию по выслуге лет:

  • работа в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров, заведующих;
  • работа в общеобразовательных учебных заведениях на должности учителя, преподавателя, воспитателя, директора;
  • работа во внешкольных учебных заведениях на должности руководителей художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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