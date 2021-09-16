Пенсии в Украине. Кто получит десять выплат за один раз

Размер таких пенсий будут определять, учитывая весь накопленный стаж

Такие выплаты будут получать работники сферы образования / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине решили поощрить работников сферы образования, которые выходят на пенсию по возрасту – получат сразу 10 выплат.

Об этом говорится в Правилах пенсионного обеспечения работников образования, опубликованных Пенсионным фондом Украины.

Условия для выдачи денег:

должен быть обязательный страховой стаж: у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет;

стаж должен быть получен в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, на должностях, которые дают право на назначение пенсии по выслуге лет;

необходимо, чтобы ранее пенсионеру не назначалась пенсия.

Должности, дающие право выйти на пенсию по выслуге лет:

работа в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров, заведующих;

работа в общеобразовательных учебных заведениях на должности учителя, преподавателя, воспитателя, директора;

работа во внешкольных учебных заведениях на должности руководителей художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.

Реклама

Размер пенсии будут определять, учитывая весь накопленных стаж. Он не зависит ни от должности, ни от учреждения, в котором стаж приобретен, ни от заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).

Реклама

За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.