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Пенсии в Украине. Кто получит десять выплат за один раз

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 сентября, 06:30
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Размер таких пенсий будут определять, учитывая весь накопленный стаж
Такие выплаты будут получать работники сферы образования
Такие выплаты будут получать работники сферы образования / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине решили поощрить работников сферы образования, которые выходят на пенсию по возрасту – получат сразу 10 выплат.

Об этом говорится в Правилах пенсионного обеспечения работников образования, опубликованных Пенсионным фондом Украины.

Условия для выдачи денег:

  • должен быть обязательный страховой стаж: у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет;
  • стаж должен быть получен в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, на должностях, которые дают право на назначение пенсии по выслуге лет;
  • необходимо, чтобы ранее пенсионеру не назначалась пенсия.

Должности, дающие право выйти на пенсию по выслуге лет:

  • работа в дошкольных учебных заведениях на должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров, заведующих;
  • работа в общеобразовательных учебных заведениях на должности учителя, преподавателя, воспитателя, директора;
  • работа во внешкольных учебных заведениях на должности руководителей художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей.
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Размер пенсии будут определять, учитывая весь накопленных стаж. Он не зависит ни от должности, ни от учреждения, в котором стаж приобретен, ни от заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Дополнительные выплаты осенью

В Украине с 1 октября 2021 года для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они будут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн.

Следующее повышение пенсии ожидается с 1 декабря:

  • для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2600 грн;
  • для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн).
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За полтора года, с января 2020 года по август 2021 года, средняя пенсия в Украине выросла на четверть и сейчас составляет 3866,84 гривни.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.

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