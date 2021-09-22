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Українцям перерахують пенсії: кому і коли збільшать виплати

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
22 вересня, 10:05
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У березні 2022 року пенсіонерів чекає щорічна індексація пенсій, традиційно пенсії підвищать деяким українцям
Пенсії українцям підвищать
Пенсії українцям підвищать

У проєкт бюджету на 2022 рік закладено два перегляди мінімальних пенсій. З 1 липня пенсіонери можуть отримувати мінімальний розмір пенсії у розмірі 2027 грн, а з 1 грудня – 2589 грн.

За проектом держбюджету на пенсіонерів чекає і щорічна індексація пенсій, яка передбачена з 1 березня.

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Кому традиційно підвищать пенсії:

  • тим, хто отримує пенсію за віком;
  • по інвалідності;
  • у зв'язку з втратою годувальника;
  • за вислугою років.

За наявності страхового стажу 20-25 років пенсіонерам старше 70 років підвищать пенсії на 300 грн.

Підвищення виплат з 1 жовтня

По 400 гривень вже з 1 жовтня 2021 року додадуть 75-річним пенсіонерам. Їхня пенсія становитиме не менше 2500 гривень на місяць.

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Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

  • для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Посади, що дають право вийти на пенсію за вислугою років:

  • робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів;
  • робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора;
  • робота в позашкільних навчальних закладах на посаді керівників художніх керівників, керівників, завідуючих, директорів та їхніх заступників.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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