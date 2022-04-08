США выиграют больше Украины? Зачем Байдену программа Ленд-лиз

Вместе с экспертами рассказываем, какой смысл для США в том, чтобы предоставить Украине Ленд-лиз

Как Ленд-лиз поможет американской экономике / Фото: Getty Images

Американский Сенат одобрил военную программу Ленд-лиза для Украины, в прошлый раз США предоставляли ее своим союзникам 80 лет назад.

"Сегодня" вместе с экспертами рассказывают, зачем США предоставлять Украине Ленд-лиз.

Реклама

По словам экспертом, такая программа поможет существенно упростить бюрократические моменты, которые замедляют предоставление Украине военной помощи.

Сейчас любая поставка оружия вынуждена проходить целую вереницу согласований американских чиновников, а если начнет работать Ленд-лиз, отдельные утверждения не нужны.

Также это положительно повлияет на экономику США и рейтинг нынешнего президента.

Реклама

"Я думаю, Ленд-Лиз – это статусное действие американского истеблишмента, направленное прежде всего на внутреннего избирателя, показывающее своим гражданам, что зло, а это Россия, должно быть наказано. И что США полны решимости его наказать", – говорит экономист Даниил Монин.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор администрация Байдена поставляла Украине только оборонительное оружие и отказывала в поставке самолетов и систем ПВО.

По мнению Монина, Ленд-лиз вряд ли что то серьезно в этом изменит. Эксперты считают, что эта программа будет выгодна и для предприятий американской промышленности.

Реклама

"Таким образом, США значительно активизируют свою военную промышленность, что в свою очередь, помогает экономике "двигаться". Это не просто благотворительность, на военных действиях государства, предоставляющие оружие и технику, имеют возможность зарабатывать", – говорит аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

Новые санкции

После зверств российских военных в пригороде Киева Евросоюз одобрил новый пакет экономических санкций, которые коснулись экспорта энергоресурсов.

Было введено эмбарго на импорт российского угля, запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками и запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС.

Детальнее о других ограничениях читайте в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, как еще Запад помогает Украине в борьбе с агрессором.