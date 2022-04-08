Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

США выиграют больше Украины? Зачем Байдену программа Ленд-лиз

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 11:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вместе с экспертами рассказываем, какой смысл для США в том, чтобы предоставить Украине Ленд-лиз
Как Ленд-лиз поможет американской экономике
Как Ленд-лиз поможет американской экономике / Фото: Getty Images

Американский Сенат одобрил военную программу Ленд-лиза для Украины, в прошлый раз США предоставляли ее своим союзникам 80 лет назад.

"Сегодня" вместе с экспертами рассказывают, зачем США предоставлять Украине Ленд-лиз.

Реклама

По словам экспертом, такая программа поможет существенно упростить бюрократические моменты, которые замедляют предоставление Украине военной помощи.

Сейчас любая поставка оружия вынуждена проходить целую вереницу согласований американских чиновников, а если начнет работать Ленд-лиз, отдельные утверждения не нужны.

Также это положительно повлияет на экономику США и рейтинг нынешнего президента.

Реклама

"Я думаю, Ленд-Лиз – это статусное действие американского истеблишмента, направленное прежде всего на внутреннего избирателя, показывающее своим гражданам, что зло, а это Россия, должно быть наказано. И что США полны решимости его наказать", – говорит экономист Даниил Монин.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор администрация Байдена поставляла Украине только оборонительное оружие и отказывала в поставке самолетов и систем ПВО.

По мнению Монина, Ленд-лиз вряд ли что то серьезно в этом изменит. Эксперты считают, что эта программа будет выгодна и для предприятий американской промышленности.

Реклама

"Таким образом, США значительно активизируют свою военную промышленность, что в свою очередь, помогает экономике "двигаться". Это не просто благотворительность, на военных действиях государства, предоставляющие оружие и технику, имеют возможность зарабатывать", – говорит аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

Новые санкции

После зверств российских военных в пригороде Киева Евросоюз одобрил новый пакет экономических санкций, которые коснулись экспорта энергоресурсов.

Было введено эмбарго на импорт российского угля, запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками и запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС.

Детальнее о других ограничениях читайте в нашем материале.

"Сегодня" также рассказывали, как еще Запад помогает Украине в борьбе с агрессором.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять