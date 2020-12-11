Шестерых производителей сыра и сливочного масла поймали на вранье о составах

Компании теперь должны заплатить в сумме более 100 млн гривен

Шесть украинских компаний-производителей молочных продуктов оштрафовали на 111,5 млн гривен за фальсификации с маркировкой сыра и сливочного масла. Компании писали на продуктах, что это сыр и сливочное масло, хотя не имели на это права, ведь в состав входили жиры неизвестного происхождения. Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины, сообщают новости "Сегодня".

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Речь идет таких производителях и суммах штрафов:

"Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – 84,89 млн гривен.

"Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – 9,46 млн гривен.

"Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) – 6,9 млн гривен.

"Интер-мол" (Днепропетровская обл.) – 4,02 млн гривен.

"Славия"(Сумская обл.) – 3,5 млн гривен.

"Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) – 2,8 млн гривен.

Видео: Сегодня

Антимонопольщики считают, что такие продукты могут быть опасными для здоровья. Примечательно, что одного из производителей поймали на таких фальсификациях уже во второй раз ("Интер-мол").

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В целом с начала 2020 года недобросовестным производителям "молочки" выписали штрафы на 140 млн гривен. В ноябре, например, оштрафовали пятерых производителей "сливочного" масла, которые добавляли в свою продукцию растительные жиры.

А пока нарастает кризис в молочной отрасли, Украина установила рекорд по производству подсолнечного масла. По итогам сентября 2020 года украинские производители рафинированного подсолнечного масла выпустили максимальные для этого месяца 60 тыс. тонн продукта.

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