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Украина вышла на рекорд по производству подсолнечного масла

26 октября, 17:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Речь идет о рафинированном продукте

По итогам сентября 2020 года украинские производители рафинированного подсолнечного масла выпустили рекордные для этого месяца 60 тыс. тонн продукта. В прошлом году за тот же месяц было произведено 58 тыс. тонн. Производство всех видов подсолнечного масла в целом тоже остается на высоком уровне – 460 тыс. тонн подсолнечного масла. Это соответствует прошлогоднему показателю, но на 9% превышает объемы сентября-2018.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Высокий уровень производства подсолнечного масла на старте сезона объясняется наличием значительных остатков сырья старого урожая, объясняют аналитики АПК-Информ.

Однако, согласно их прогнозам, в 2020/21 маркетинговом году ожидается сокращение производства подсолнечного масла на 10% по сравнению с уровнем прошлого сезона – в связи с прогнозируемым сокращением валового сбора подсолнечника (на 7%) и его масличности (на 1-2%). К этому привела засуха.

В тренде
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Ранее Украина стала главным поставщиком подсолнечного масла в мире. Доля страны в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля России – 6,2%, Аргентины – 6,2%, Евросоюза – 5,1%, Турции – 3,3%.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как американцы покупают подсолнечное масло по цене шесть долларов за литр:

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

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Источник: Сегодня

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