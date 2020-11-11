Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составами

Пять украинских производителей масла оштрафовали за фальсификат по результатам инспекции, которую провел Антимонопольный комитет. Проверка показала, что некоторые заводы использовали при производстве сливочного масла неизвестные смеси. Есть образцы, где молочные жиры полностью заменили растительными. В обмане потребителей разоблачили две компании в Харьковской области, и по одной из Киевской, Винницкой области и Днепра.

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Общая сумма штрафа, которую заплатят недобросовестные производители "молочки", составила более 30 миллионов гривен.

Согласно ГОСТу масло должно содержать в своем составе только молочный жир. Любые другие примеси, например, растительный жир, сразу лишают продукт названия "сливочное масло".

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А пока нарастает кризис в молочной отрасли, Украина вышла на рекорд по производству подсолнечного масла. По итогам сентября 2020 года украинские производители рафинированного подсолнечного масла выпустили рекордные для этого месяца 60 тыс. тонн продукта.

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