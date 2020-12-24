Нашла коса на камень: Европарламент не одобрит торговую сделку с Британией до конца года

Через несколько дней законодательство ЕС не будет распространяться на Великобританию

Европарламент не успеет до конца 2020 года ратифицировать торговое соглашение между Великобританией и Европейским Союзом.

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Об этом заявил президент Европарламента Давид Сассоли.

Еврочиновник отметил, что уже через несколько дней законодательство ЕС больше не будет распространяться на Великобритании.

"Правительство Великобритании ясно дало понять, что хочет выйти из Единого рынка, Таможенного союза и положить конец свободному перемещению. Решения имеют последствия – поездки и торговля между ЕС и Великобритания не будут столь гладкими, как раньше. Правительство Великобритании также предпочло не допустить более плавного перехода путем продления крайнего срока для достижения соглашения", – посетовал Сассоли.

По его словам, Европарламент приветствует интенсивный диалог и беспрецедентные обмены и единство между институтами ЕС на протяжении всего процесса.

"Однако парламент сожалеет, что продолжительность переговоров и заключенный в последний момент характер соглашения не позволяют провести надлежащую парламентскую проверку до конца года", – заявил Сассоли.

Он подчеркнул, что Европарламент готов отреагировать ответственно, чтобы свести к минимуму неудобства для граждан и предприятий и предотвратить хаос и негативные последствия сценария отказа от сделки. ЕП продолжит свою работу в соответствующих комитетах и ​​на полном пленарном заседании, прежде чем принимать решение, уже в новом году.

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Напомним, Евросоюз и Великобритания заключили торговую сделку по Brexit. Таким образом, была устранена последняя преграда, которые мешала Соединенному Королевству окончательно покинуть ЕС.

Соглашение вступит в силу с 1 января 2021 года. Оно заменит договоренности, которые действовали между сторонами в рамках переходного периода, который длился с 1 февраля, когда Британия официально покинула ЕС.

Предварительное соглашение должно быть ратифицировано Европарламентом и странами-членами ЕС.

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