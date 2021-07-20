Гренландия решила навсегда прекратить разведку месторождений нефти и газа

Правительство страны считает, что инвестиции будущего – это инвестиции в зеленую энергетику

Лицензии на поиск нефти и газа больше не будет выдавать Гренландия / Фото: Wikipedia, freepik.com

Гренландия решила остановить выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа. Такое решение приняло местное правительство, одной из причин стала приверженность острова "зеленому курсу" и принципам устойчивого развития. При этом недра острова все еще содержат большие неизведанные запасы углеводородов.

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Недавнее исследование, проведенное Геологической службой Дании и Гренландии (GEUS), оценивает запасы на западном побережье острова в 18 млрд датских крон (около 2,9 млрд долларов). Также есть вероятность открытия крупных месторождений в море восточнее побережья Гренландии, пишет GreenDeal.

"Правительство Гренландии полагает, что цена добычи нефти слишком высока. Это мнение основано на экономических расчетах, но факторы влияния на климат и окружающую среду также играют центральную роль в этом решении... Этот шаг был предпринят ради нашей природы, ради нашего рыболовства, ради нашей туристической отрасли и для того, чтобы сфокусировать наш бизнес на потенциале устойчивого развития", – заявили в правительстве.

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Министр бизнеса, торговли, иностранных дел и климата Пеле Броберг заявил, что международные инвестиции в энергетический сектор в последние годы уходят от нефти и газа к возобновляемым источникам энергии. Поэтому он считает естественным сделать упор на возможностях будущего, а не на решениях прошлого.

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Напомним, ранее стало известно, что ЕС впервые произвел больше зеленой энергии, чем электричества из ископаемых источников.

В целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем изменения климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила 11 промышленных партнерств.

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