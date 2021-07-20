Гренландія вирішила назавжди припинити розвідку родовищ нафти і газу

Уряд країни вважає, що інвестиції майбутнього – це інвестиції в зелену енергетику

Ліцензії на пошук нафти і газу більше не буде видавати Гренландія / Фото: Wikipedia, freepik.com

Гренландія вирішила зупинити видання нових ліцензій на розвідку нафти і газу. Таке рішення прийняв місцевий уряд, однією з причин стала прихильність острова зеленому курсу та принципам сталого розвитку. Тим часом надра острова все ще містять великі недосліджені запаси вуглеводнів.

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Недавнє дослідження, проведене Геологічною служби Данії та Гренландії (GEUS), оцінює запаси на західному узбережжі острова в 18 млрд данських крон (близько 2,9 млрд доларів). Також є ймовірність відкриття великих родовищ у морі на схід від узбережжя Гренландії, пише GreenDeal.

"Уряд Гренландії вважає, що ціна видобутку нафти занадто висока. Ця думка ґрунтується на економічних розрахунках, але фактори впливу на клімат і довкілля також відіграють центральну роль у цьому рішенні... Цей крок був зроблений заради нашої природи, заради нашого рибальства, заради нашої туристичної галузі й для того, щоб сфокусувати наш бізнес на потенціалі сталого розвитку", – заявили в уряді.

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Міністр бізнесу, торгівлі, закордонних справ і клімату Пеле Броберг заявив, що міжнародні інвестиції в енергетичний сектор в останні роки йдуть від нафти і газу до поновних джерел енергії. Тому він вважає природним зосередитися на можливостях майбутнього, а не на рішеннях минулого.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС вперше виробив більше зеленої енергії, ніж електрики з викопних джерел.

Загалом у найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем зміни клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала 11 промислових партнерств.

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