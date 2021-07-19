В индийской пустыне появится крупнейшая в мире солнечная электростанция

Государственная компания NTPC задумалась о производстве зеленого водорода в коммерческих масштабах

В Индии активно занялись развитием зеленой энергетики / Фото: Tej Kohli

В Индии разрешили строительство солнечной электростанции мощностью 4,75 ГВт, она станет частью Парка возобновляемой энергетики мощностью 30 ГВт. Эта электростанция окажется крупнейшей не только в стране, но и во всем мире. Кроме того, мощность парка 2032 году планируют увеличить до 60 ГВт, что позволит сделать зеленую энергию более доступной.

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Строительством занимается государственная энергетическая компания NTPC. Она уже получила разрешение профильного министерства. Солнечная электростанция разместится в пустыне Тар, пишет Renen.

NTPC планирует производить зеленый водород в "коммерческих масштабах" с помощью электроэнергии, вырабатываемой этой солнечной электростанцией.

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Проект будет реализован в рамках правительственной программы Ultra Mega Renewable Energy Power Park (UMREPP), направленной на строительство больших электростанций, работающих на основе ВИЭ.

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Согласно недавнему прогнозу, в текущем десятилетии Индия построит 138 ГВт солнечных электростанций. На конец февраля-2021 в Индии установленная мощность ВИЭ уже достигла 93 ГВт.

Напомним, ранее в другой пустыне, австралийской, задумали запустить крупнейший в мире проект по производству зеленого водорода. Под создание водородного хаба планируют выделить 15 тысяч квадратных километров свободной земли.