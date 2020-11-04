Дети погибших от COVID-19 медиков получат бесплатное образование – Зеленский

Чтобы новые льготы заработали на практике, нужно принять законопроект

Дети медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавирусной болезни, смогут получить высшее образование за государственный счет.

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Поручение подготовить и принять соответствующий законопроект дал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготным правилам поступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе.

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"С распространением в Украине коронавирусной болезни дети медицинских работников стали более уязвимыми. В условиях пандемии украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или даже уходят из жизни. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами", - говорится в сообщении Офиса президента.

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По подсчетам Министерства здравоохранения, в Украине с начала пандемии из-за осложнений в результате COVID-19 умерли более ста медицинских работников.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что все больницы Украины получили деньги на "коронавирусные" надбавки медикам. На эти выплаты в целом из госбюджета выделено около 6 млрд гривен.

Также Зеленский заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

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