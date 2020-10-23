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Все больницы Украины получили деньги на надбавки медикам – Степанов

23 октября, 11:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На доплаты за два месяца потратили больше 2 млрд гривен из бюджета

Все медицинские учреждения Украины получили средства для выплаты надбавок медработникам. Надбавки были введены с 1 сентября, то есть первая доплата состоялась в октябре к зарплате за сентябрь. Общая сумма надбавок за сентябрь составила 1,27 млрд гривен.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине.

Также уже перечислены 1,18 млрд гривен за октябрь и начислене продолжается, "чтобы не было никакой задержки по выплате", сказал Степанов.

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Напомним, с 1 сентября врачам должны выплачивать надбавки в размере 70% от оклада, медсестрам – 50% от минимальной зарплаты, младшему медицинскому персоналу – 25% от минимальной зарплаты. На эти выплаты в целом из госбюджета выделено около 6 млрд гривен.

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Для того, чтобы медики получили доплаты, главные врачи больниц должны были подать заявки в Национальную службу здоровья заявки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты выплаты медики врачи надбавка доплата Максим Степанов

Источник: Сегодня

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