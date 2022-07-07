Идти работать можно уже сейчас: 10 сфер, где больше всего нужны люди

Рассказываем, что летом происходит на рынке труда, в каких сферах стало больше вакансий, и где работу найти легче всего

Для каких работников в Украине стало больше вакансий / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны в Украине рынок труда переживает большой кризис. Конкуренция на должности достаточно высока, поскольку людей, которые ищут работу очень много, а предложений для них всех от работодателей не хватает. Но ситуация постепенно стабилизируется.

В экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua рассказали "Сегодня", каковы 10 сфер, где вакансий в июне-начале июля больше всего, и в каких регионах страны устроиться на работу проще.

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Кого ищут работодатели

По итогам июня сформировался список из 10 сфер, в которых на портале разместили наибольшее количество предложений работы. Возглавляет этот перечень сфера продаж, вакансии которой занимают 23,5% всех актуальных на сайте. Их количество увеличилось с мая.

Чаще работу предлагают таким специалистам:

продавцам;

кассирам;

администраторам торговых залов;

менеджерам по продажам.

Второй в списке есть IТ-сфера. В ней особых изменений летом не происходит, количество вакансий такое же, как и в мае, но их доля на общем рынке уже меньше, поскольку количество вакансий увеличилось для других специализаций.

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Востребованными также есть следующие работники:

сферы транспорта и логистики;

рабочий персонал;

специалисты сельского хозяйства;

работники сферы строительства и недвижимости;

маркетологи;

специалисты без опыта работы.

"Бизнес постепенно возобновляет коммерческую деятельность, прекращенную с начала войны. Многие женщины, которые переехали с целью обеспечения себя и детей в другие города или страны, работали бухгалтерами. Компании начали активнее искать работников этой сферы. В июне появилось больше вакансий для бухгалтеров и специалистов по управленческому учету. Эта сфера даже попала в десятку профессиональных сфер с наибольшим количеством предложений работы", – говорится в сообщении.

Кому найти работу труднее

Обычно востребованы были фармацевты, однако уже в июне количество вакансий в сфере медицины ощутимо уменьшилось.

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Также работодатели меньше ищут таких специалистов:

госслужащих;

страхователей;

юристов;

педагогов;

специалистов сфер автомобильного бизнеса;

работников сферы HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты.

Где больше всего работы и что с конкуренцией

Киев летом является лидером по количеству вакансий и уровню заработных плат. Много работы также предлагают во Львове и области, и в Днепропетровской области.

"Интересен тот факт, что в Киевской области, которая обычно занимает самые низкие строчки в рейтинге по количеству вакансий, в июне появилось больше вакансий. Следовательно в начале лета столичная область входит в десятку регионов с наибольшим количеством вакансий. Приблизительно одинаковое количество вакансий также в Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Закарпатской областях", – отмечают аналитики.

Худшая ситуация с работой в тех регионах, которые страдают от вооруженной агрессии России.

А вот в отношении конкуренции ситуация такова:

самая низкая – в Ивано-Франковской области (в среднем на одно рабочее место претендует один кандидат);

– в Ивано-Франковской области (в среднем на одно рабочее место претендует один кандидат); низкая конкуренция также в Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях (на вакансию – не больше двух претендентов);

также в Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях (на вакансию – не больше двух претендентов); самый высокий уровень конкуренции – в Запорожской и Харьковской областях (13-14 кандидатов на вакансию);

– в Запорожской и Харьковской областях (13-14 кандидатов на вакансию); в Одесской области на одну открытую вакансию претендует 10 человек;

в Киеве и Киевской области конкуренция в июне снизилась. Если в конце весны в столице на одно рабочее место претендовало 9-10 человек, то в июне в конкурсе на вакансию в среднем 6 человек.

Кто кроме инженеров и разработчиков может зарабатывать в IT

Ранее мы рассказывали, что на конец июня количество вакансий для IТ-специалистов в 4,8 раза меньше, чем до полномасштабной войны Украины с РФ. Но, несмотря ни на что, сфера до сих пор остается впереди и по количеству вакансий, и по уровню зарплат.

Мы объяснили, кого сейчас ищут в сфере IT, даже среди нетехнических специалистов, и сколько они зарабатывают.

"Сегодня" писали и о том, кому и как снизили зарплаты, и где получить зарплату свыше 20 тыс. грн, не имея опыта.