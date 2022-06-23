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Уровень доходов в Украине меняется: есть ли шанс заработать более 20 тыс. грн

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 09:02
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Вместе с экспертами рассказываем, что происходит с зарплатами в Украине в июне, и кто зарабатывает больше всего
Сколько в июне зарабатывают украинцы
Сколько в июне зарабатывают украинцы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения в РФ, то уровень зарплат в апреле был ниже на 10%. В мае снижение продолжалось до критических уровней, и уже в июне, как и ожидалось, падение заработков прекратилось. В большинстве сфер сейчас ситуация условно стабильная.

Кто и где в июне зарабатывает больше всего? О ситуации на рынке труда в июне "Сегодня" рассказали в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

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Кому платят больше всего

Средняя заработная плата в июне во всех открытых вакансиях на кадровом портале составляет 20 100 грн.

В 5 сфер, в которых по вакансиям самые большие зарплаты, входят следующие сферы:

  1. IT, интернет, телеком. Для этой сферы и двух следующих уровень зарплат, несмотря на общую стабилизацию, все же уменьшился. Но при этом работники этих сфер все еще являются теми, кто зарабатывает больше всего. Так, средняя зарплата для айтишников составляет 70 900 грн.
  2. Высший менеджмент. Специалисты сферы также почувствовали снижение в июне, но в среднем им предлагают 45 300 грн.
  3. Консультирование. По сравнению с маем зарплаты у этих специалистов упали почти вдвое, однако они третьи по сумме зарплаты – 33 000 грн.
  4. Управление персоналом и тренинги – 28 500 грн.
  5. Строительство и недвижимость. В июне здесь заметен рост заработков, поскольку рынок недвижимости в крупных городах начал оживать, и работодатели этой сферы начали публиковать вакансии для менеджеров по аренде и продаже недвижимости. За счет их зарплат общая ситуация в сфере улучшилась. Кроме риелторов, на хорошие зарплаты могут рассчитывать инженеры-проектировщики (до 40 000 грн). В целом средняя зарплата в этой сфере – 26 000 грн.

Поменялась ситуация и в еще одной отрасли.

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"С начала полномасштабной войны для специалистов туристической сферы, отрасли гостеприимства и ресторанов было крайне мало предложений работы. В летний сезон обычно происходит ощутимое увеличение предложений работы для этих специалистов. Этим летом, даже несмотря на незначительное оживление работодателей сферы туризма и HoReCa, количество вакансий критически мала. Правда, средняя заработная плата в открытых вакансиях в июне достигла уровня первой половины февраля этого года, то есть довоенного периода, и составляет 25 300 грн", – рассказали аналитики.

Кому зарплаты снизили

В июне все еще есть те, кому работодатели снизили суммы, которые предлагают за работу. Сферы, в которых, несмотря на высокую востребованность, уменьшились зарплаты, таковы:

  • маркетинг, реклама и PR – 19 400 грн;
  • медицина и фармацевтика – 17 600 грн.
  • рабочий персонал – 13 700 грн;
  • охрана – 10 900 грн.

Наименьшие зарплаты сейчас также у домашнего персонала (в среднем 11 900 грн), сфере закупок (12 400 грн) и у студентов и специалистов, которые только начинают карьерный путь (8 600 грн).

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Относительно уровня зарплат по регионам ситуация в июне выглядит следующим образом:

Где людям без опыта зарабатывать по 20 тыс. грн

Раньше мы рассказывали, одна из таких возможностей сейчас – работа риелтором. В обязанности входит подбор объектов недвижимости в базе данных, проведение переговоров с клиентами и организация просмотров. Компания может взять человека, ранее не работавшего в этой сфере, и обещает зарплату от 20 тыс. грн до 75 тыс. грн.

Мы рассказали и о других таких вариантах. Читайте, где получить зарплату в более 20 тыс. грн без опыта.

"Сегодня" писали также об опросе о том, сколько людей в этом году планируют взять отпуск на работе, а также о том, что предусмотрено законом во время военного положения.

Читайте, какие кардинальные перемены ждут безработных в Украине.

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