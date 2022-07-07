Важные изменения для украинских водителей: какие нововведения поддержали ЕС

Члены Европарламента проголосовали за окончательное решение, касающееся граждан Украины

Для украинских водителей в ЕС ввели важные изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В четверг, 7 июля, европейские депутаты поддержали решение, которое позволит беженцам из Украины использовать национальные водительские права.

Как сообщили на сайте Европарламента, инициативу поддержал 561 депутат, против было 6 человек, еще пятеро воздержались.

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Нововведение предполагает, что украинские водительские права приравнивают к европейским. Граждане Украины, получившие статус временной защиты, могут не обменивать удостоверения на европейское, а использовать свое для поездок по Европе.

Такие изменения позволят намного быстрее найти украинцам работу. Ведь раньше, чтобы получить определенную должность в международной компании, нужно было сдавать еще один экзамен на вождение и получить новые права.

В случае потери или кражи водительских прав, страны ЕС смогут выдавать новые водительские права украинцам. Впрочем, для этого нужно получить подтверждение в украинских органах власти о том, что раньше такое удостоверение у человека было, а также справку о физическом и психическом здоровье.

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"При определенных условиях украинские беженцы, работавшие водителями грузовиков и автобусов, смогут получить признание в ЕС сертификатов о профессиональной компетентности, выданных в Украине, после короткого курса обучения и экзамена", – отметили в Европарламенте.

Это позволит им не только работать в Европе, но и помогать в экспорте украинских товаров. Окончательно решение вступит в силу через пять дней после публикации в официальном журнале ЕС.

Транспортный безвиз

В конце июня Украина и Евросоюз приняли двустороннее соглашение о транспортном безвизе. Благодаря изменениям, владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, освободили от требования иметь международное водительское удостоверение.

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Прежде всего, соглашение облегчит жизнь украинцам за рубежом, ведь во всех странах ЕС начали признавать водительские права украинского образца без ограничений. Гражданам не нужно сдавать дополнительные экзамены или изменять документы.

Срок соглашения о "транспортном безвизе" составляет 1 год с возможностью пролонгации, а временно вступил в силу уже с 29 июня. На постоянной основе соглашение заработает по завершении всех ратификационных процедур.

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