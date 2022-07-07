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Важливі зміни для українських водіїв: які нововведення підтримали у ЄС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 17:30
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Члени Європарламенту проголосували за остаточне рішення, що стосується громадян України
Для українських водіїв у ЄС запровадили важливі зміни
Для українських водіїв у ЄС запровадили важливі зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 7 липня, європейські депутати підтримали рішення, що дозволить біженцям з України використовувати національні водійські права.

Як повідомили на сайті Європарламенту, ініціативу підтримав 561 депутат, проти було 6 осіб, ще п’ятеро утримались.

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Нововведення передбачає, що українські водійські права прирівнюють до європейських. Громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту, можуть не обмінювати посвідчення на європейське, а використовувати своє для поїздок Європою.

Такі зміни дозволять значно швидше знайти українцям роботу. Адже раніше, щоб отримати певну посаду в міжнародній компанії потрібно було складати ще один екзамен на водіння та отримати нові права.

У разі втрати або викрадення водійських прав країни ЄС зможуть видавати нові водійські права українцям. Втім, для цього потрібно отримати підтвердження в українських органах влади про те, що раніше таке посвідчення в людини було, а також довідку про фізичне та психічне здоров’я.

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"За певних умов українські біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть отримати визнання в ЄС сертифікатів про професійну компетентність, виданих в Україні, після короткого курсу навчання та іспиту", – зазначили в Європарламенті.

Це дозволить їм не лише працювати в Європі, а й допомагати експортувати українські товари. Остаточно рішення набуде чинності через 5 днів після публікації в офіційному журналі ЄС.

Транспортний безвіз

Наприкінці червня Україна та Євросоюзу ухвалили двосторонню угоду про транспортний безвіз. Завдяки змінам, власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін звільнили від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

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Насамперед угода полегшить життя українцям за кордоном, адже в усіх країнах ЄС почали визнавати посвідчення водія українського зразка без обмежень. Громадянам не потрібно складати додаткові іспити чи змінювати документи.

Термін угоди про "транспортний безвіз" становить 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набрав чинності уже з 29 червня. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Раніше ми писали, що з 1 липня в Україні скасували "нульове розмитнення", тож ввозити "євробляхи" знову доведеться зі сплатою всіх мит, акцизу та податків. Перевірте також свої знання правил дорожнього руху в тесті від редакції "Сьогодні".

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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