Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" ⚠ Угроза из Беларуси Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украинцев в июле ждет еще больше нововведений – к чему следует подготовиться каждому

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 05:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о том, к каким изменениям следует подготовиться украинцам со следующего месяца
Кратко о нововведениях июля в Украине
Кратко о нововведениях июля в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Начало июля принесет украинцам немало изменений в разных областях – от социального обеспечения и цен на продукты к "евробляхам" и железнодорожным перевозкам

Редакция "Сегодня" подготовила подборку о том, к чему следует подготовиться гражданам с 1 июля.

Реклама

Увеличение пенсий

По информации Пенсионного фонда Украины, согласно законодательству, с 1 июля вырастет прожиточный минимум на 93 грн (с 1934 до 2027 грн) для лиц, потерявших трудоспособность, а вместе с ним будет и повышение пенсий.

Минимальная пенсия по возрасту составит 2027 грн (+93 грн), минимальная пенсия шахтеров – 6081 грн (+279 грн), минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца – 4054 (+186 грн).

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий возрастут на 195-604 грн:

Реклама
  • I группа инвалидности – с 12571 до 13175,50 грн;
  • ІІ группа инвалидности – с 10153,50 до 10641,75 грн;
  • ІІІ группа инвалидности – с 6962,40 грн до 7297,20 грн;
  • участники боевых действий – с 4061,40 до 4256,70 грн.

Ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны поднимут выплаты на 9,3-46,5 грн. В то же время, выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований возрастут на 23,25-46,5 грн.

На 32,55 и 37,2 грн вырастут пенсии за особые заслуги перед Украиной – до 709,45 и 810,8 грн. Прибавка почетным донорам вырастет на 11,50 грн – с 239,30 до 250,80 грн. Также на 930 грн увеличится максимальный размер пенсии, которая составит 20 270 грн.

Новые тарифы на Укрпочте

С 1 июля Укрпочта повышает стоимость доставки посылок. Услуга подорожает, поскольку затраты на логистику у компании также выросли.

Реклама

Доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах области – на 13%. Например, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн вместо 65 грн.

Услуга "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% для пересылки в пределах области и на 16% – в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обходилась в 39 грн., то с 1 июля стоимость будет на уровне 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений не меняется.

Реестр разрушений

В июле в Украине запустят в работу реестр разрушений, по которому граждане смогут подать заявления о поврежденном во время войны имуществе. По словам замминистра инфраструктуры Анатолия Комирного, запустить полный функционал должны до середины июля.

Благодаря реестру не только физические лица смогут регистрировать факты уничтожения недвижимости, но и органы местного самоуправления будут публиковать результаты обследования конкретных мест.

Ожидается, что реестр станет инструментом защиты украинцами своих прав в международных судебных инстанциях.

Укрзализныця увеличивает тарифы

В первый день июля Укрзализныця должна начать плановую индексацию тарифов. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменились коэффициенты на перевозку по железной дороге грузов и связанные с этим услуги.

По новому расчету тарифы на все виды грузов вырастут сразу на 70%, несмотря на то, что в 2021 году уже осуществляли повышение цен. Бизнес-среда такого шага не оценила и возмутилась односторонним решением в условиях войны.

В Укрзализныце объяснили это тем, что компания понесла бешеные потери во время войны, а грузовые перевозки упали почти в 3 раза. Чтобы компенсировать ущерб, решили поднять тарифы.

Другие изменения

Раньше мы рассказывали о том, что с 1 июля в Украине увеличится размер алиментов на ребенка, учитывая повышение прожиточного минимума. Подорожает и оформление автогражданки, но размеры страховых выплат также существенно возрастут:

  • со 130 до 160 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу;
  • с 260 до 320 тыс. грн за вред жизни и здоровью.

30 июня был последним днем, когда украинцы могли по "нулевому растаможиванию" ввезти в Украину авто из Европы. С 1 июля за растаможку "евробляхи" снова придется платить ввозную пошлину и акциз, несмотря на другие обязательные расходы.

С 24 июля в сервисных центрах МВД будут по-новому выдавать водительские права, а владельцы всех транспортных средств смогут заказать платные номерные знаки.

Кроме того, "айкосы" и подобные устройства теперь будут приравниваться к табачным изделиям, поэтому на них изменится акциз и размер максимальных розничных цен. В то же время с 11 июля вступает в силу антитабачный закон, согласно которому предусмотрены штрафы за курение "айкосов" в публичных местах.

"Сегодня" раньше рассказывали, чего ожидать с 1 июля украинцам в Польше, Австрии и Израиле, а также писали о том, где граждане Украины за границей смогут оформить паспорта.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.7
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
10
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,78 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20393.95

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1095.12

Litecoin (LTC)

54.94

Ripple (XRP)

0.33

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять