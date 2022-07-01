Украинцев в июле ждет еще больше нововведений – к чему следует подготовиться каждому

Рассказываем о том, к каким изменениям следует подготовиться украинцам со следующего месяца

Кратко о нововведениях июля в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Начало июля принесет украинцам немало изменений в разных областях – от социального обеспечения и цен на продукты к "евробляхам" и железнодорожным перевозкам

Редакция "Сегодня" подготовила подборку о том, к чему следует подготовиться гражданам с 1 июля.

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Увеличение пенсий

По информации Пенсионного фонда Украины, согласно законодательству, с 1 июля вырастет прожиточный минимум на 93 грн (с 1934 до 2027 грн) для лиц, потерявших трудоспособность, а вместе с ним будет и повышение пенсий.

Минимальная пенсия по возрасту составит 2027 грн (+93 грн), минимальная пенсия шахтеров – 6081 грн (+279 грн), минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца – 4054 (+186 грн).

Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий возрастут на 195-604 грн:

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I группа инвалидности – с 12571 до 13175,50 грн;

ІІ группа инвалидности – с 10153,50 до 10641,75 грн;

ІІІ группа инвалидности – с 6962,40 грн до 7297,20 грн;

участники боевых действий – с 4061,40 до 4256,70 грн.

Ветеранам войны и членам семей погибших или умерших ветеранов войны поднимут выплаты на 9,3-46,5 грн. В то же время, выплаты жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований возрастут на 23,25-46,5 грн.

На 32,55 и 37,2 грн вырастут пенсии за особые заслуги перед Украиной – до 709,45 и 810,8 грн. Прибавка почетным донорам вырастет на 11,50 грн – с 239,30 до 250,80 грн. Также на 930 грн увеличится максимальный размер пенсии, которая составит 20 270 грн.

Новые тарифы на Укрпочте

С 1 июля Укрпочта повышает стоимость доставки посылок. Услуга подорожает, поскольку затраты на логистику у компании также выросли.

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Доставить посылку по Украине станет дороже на 14%, а в пределах области – на 13%. Например, посылка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн вместо 65 грн.

Услуга "Укрпочта Экспресс" подорожает на 14% для пересылки в пределах области и на 16% – в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обходилась в 39 грн., то с 1 июля стоимость будет на уровне 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "Документы". При этом стоимость международных отправлений не меняется.

Реестр разрушений

В июле в Украине запустят в работу реестр разрушений, по которому граждане смогут подать заявления о поврежденном во время войны имуществе. По словам замминистра инфраструктуры Анатолия Комирного, запустить полный функционал должны до середины июля.

Благодаря реестру не только физические лица смогут регистрировать факты уничтожения недвижимости, но и органы местного самоуправления будут публиковать результаты обследования конкретных мест.

Ожидается, что реестр станет инструментом защиты украинцами своих прав в международных судебных инстанциях.

Укрзализныця увеличивает тарифы

В первый день июля Укрзализныця должна начать плановую индексацию тарифов. Согласно приказу Министерства инфраструктуры №441, изменились коэффициенты на перевозку по железной дороге грузов и связанные с этим услуги.

По новому расчету тарифы на все виды грузов вырастут сразу на 70%, несмотря на то, что в 2021 году уже осуществляли повышение цен. Бизнес-среда такого шага не оценила и возмутилась односторонним решением в условиях войны.

В Укрзализныце объяснили это тем, что компания понесла бешеные потери во время войны, а грузовые перевозки упали почти в 3 раза. Чтобы компенсировать ущерб, решили поднять тарифы.

Другие изменения

Раньше мы рассказывали о том, что с 1 июля в Украине увеличится размер алиментов на ребенка, учитывая повышение прожиточного минимума. Подорожает и оформление автогражданки, но размеры страховых выплат также существенно возрастут:

со 130 до 160 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу;

с 260 до 320 тыс. грн за вред жизни и здоровью.

30 июня был последним днем, когда украинцы могли по "нулевому растаможиванию" ввезти в Украину авто из Европы. С 1 июля за растаможку "евробляхи" снова придется платить ввозную пошлину и акциз, несмотря на другие обязательные расходы.

С 24 июля в сервисных центрах МВД будут по-новому выдавать водительские права, а владельцы всех транспортных средств смогут заказать платные номерные знаки.

Кроме того, "айкосы" и подобные устройства теперь будут приравниваться к табачным изделиям, поэтому на них изменится акциз и размер максимальных розничных цен. В то же время с 11 июля вступает в силу антитабачный закон, согласно которому предусмотрены штрафы за курение "айкосов" в публичных местах.

"Сегодня" раньше рассказывали, чего ожидать с 1 июля украинцам в Польше, Австрии и Израиле, а также писали о том, где граждане Украины за границей смогут оформить паспорта.