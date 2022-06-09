Бензинова криза вдарила по громадському транспорту: що відбувається з цінами на проїзд

Розповідаємо, у яких областях вже підняли ціни на проїзд у маршрутках

Бензинова криза вдарила по приватних перевізниках / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В українських маршрутках стрімко зростає вартість проїзду через дорожнечу пального. З 2 червня подорожчав проїзд у громадському транспорті Львівської та Дніпропетровської областей, а з 16 числа ця доля спіткає й Івано-Франківськ.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Іван Марцінків у своєму Facebook.

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Вартість проїзду у місті становитиме 10 грн, але для пільговиків залишиться безплатним. Також подорожчання не торкнеться комунального транспорту, його вартість залишиться 8 грн – при розрахунку банківською карткою, та 6 грн – при використанні картки "Галка".

"Якщо до повномасштабної війни вартість дизпального була близько 30 гривень, то зараз – 58. Бензин також зріс із 32 до 52 гривень. Крім того, пальне регулярно у дефіциті. Вже зараз у Франківську два маршрути приватних перевізників перестали курсувати", – пояснив Марцінків.

Київська місцева влада теж заговорила про підвищення вартості проїзду, приватні перевізники вже зробили це на деяких маршрутах. Але про подорожчання комунального транспорту поки що говорити рано.

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Бензинова криза

Банківський холдинг та найбільший банк США JPMorgan прогнозує зростання цін на пальне ще на 30%, на додачу до рекордного їх підвищення.

Керуючий партнер HUG'S Ерік Найман розповів, що за рік бензин у США подорожчав на 53%, що у поєднанні з інфляцією в 8,3% створює найскладнішу ситуацію, наслідки якої весь світ відчує лише згодом.

Загалом вартість бензину залежить від чотирьох основних факторів:

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ціна на сиру нафту;

вартість переробки;

вартість доставки та маркетингу;

податки.

Україна втратила з початку війни всі шляхи постачання пального і тепер його вартість залежатиме від ситуації в Європі, яка, у свою чергу, залежить від США.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з цінами на бензин у Польщі і розповідали, яка ситуація на українських заправках.