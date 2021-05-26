Іран заборонив майнінг біткоїна, але не назавжди: що сталося

Криптовалюти підтримують економіку країни під час санкцій, але Тегерану довелося тимчасово відмовитися від цієї підмоги

В Ірані тимчасово не будуть майнити біткоїни / Фото: Dado Ruvic/Reuters, JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Іран, який рятується від санкцій США і Європи за допомогою криптовалют, тимчасово заборонив майнінг. У цій країні видобуток криптовалют є офіційною діяльністю, на неї видаються ліцензії. Заборона на майнінг біткоїна та інших криптовалют пов'язана з піковим сезоном споживання енергії. Він триватиме до 22 вересня.

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Про мораторій оголосив президент Ірану Хасан Роухані в ефірі місцевого телебачення, пише Bloomberg. Пресслужба Роухані поки не оприлюднила офіційне повідомлення.

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Влітку в Ірані зростає навантаження на електромережі, а майнінг криптовалют вимагає величезної кількості енергії. У кількох великих містах вже відбувалися відключення електрики на тлі зростання споживання і посухи, через яку гідроелектростанції працюють не на повну потужність.

Нагадаємо, Іран визнав видобуток криптовалют промисловою діяльністю 2019 року і почав ліцензувати майнерів. Тоді ж Іран запустив забезпечену золотом криптовалюту PayMon. Зараз Іран, по суті, перетворює енергію на криптовалюту, щоб мати можливість розраховуватися за імпорт в обхід банківських обмежень.