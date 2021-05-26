Русский
$ 27,46
33,66
  1. Новини економіки
  2. Новини криптовалют

Іран заборонив майнінг біткоїна, але не назавжди: що сталося

26 травня, 16:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Криптовалюти підтримують економіку країни під час санкцій, але Тегерану довелося тимчасово відмовитися від цієї підмоги

В Ірані тимчасово не будуть майнити біткоїни

В Ірані тимчасово не будуть майнити біткоїни / Фото: Dado Ruvic/Reuters, JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Іран, який рятується від санкцій США і Європи за допомогою криптовалют, тимчасово заборонив майнінг. У цій країні видобуток криптовалют є офіційною діяльністю, на неї видаються ліцензії. Заборона на майнінг біткоїна та інших криптовалют пов'язана з піковим сезоном споживання енергії. Він триватиме до 22 вересня.

Реклама

Про мораторій оголосив президент Ірану Хасан Роухані в ефірі місцевого телебачення, пише Bloomberg. Пресслужба Роухані поки не оприлюднила офіційне повідомлення.

Читайте також: Goldman Sachs визнав біткоїн інвестиційним активом і дозволить його купувати

В тренді
Долар і євро в Україні знову дорожчають: курс валют НБУ

Влітку в Ірані зростає навантаження на електромережі, а майнінг криптовалют вимагає величезної кількості енергії. У кількох великих містах вже відбувалися відключення електрики на тлі зростання споживання і посухи, через яку гідроелектростанції працюють не на повну потужність.

Нагадаємо, Іран визнав видобуток криптовалют промисловою діяльністю 2019 року і почав ліцензувати майнерів. Тоді ж Іран запустив забезпечену золотом криптовалюту PayMon. Зараз Іран, по суті, перетворює енергію на криптовалюту, щоб мати можливість розраховуватися за імпорт в обхід банківських обмежень.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Маск одним словом знову обвалив курс біткоїна
Маск одним словом знову обвалив курс біткоїнаКриптовалюта
Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткоїн і Ethereum
Ілон Маск знову передумав. Твіт мільярдера підбадьорив біткоїн і EthereumКриптовалюта
Золото подорожчало, а біткоїн валиться вниз – як це пов'язано
Золото подорожчало, а біткоїн валиться вниз – як це пов'язаноКриптовалюта
Обвал біткоїна не став сюрпризом. І це головна проблема криптовалюти
Обвал біткоїна не став сюрпризом. І це головна проблема криптовалютиКриптовалюта
Біткоїн обвалився на 30% і опустився нижче за психологічну позначку
Біткоїн обвалився на 30% і опустився нижче за психологічну позначкуКриптовалюта
Біткоїн-кіти скористалися панікою на ринку криптовалют
Біткоїн-кіти скористалися панікою на ринку криптовалютКриптовалюта

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти