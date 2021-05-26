Иран запретил майнинг биткоина, но не навсегда: что произошло

Криптовалюты поддерживают экономику страны во время санкций, но Тегерану пришлось временно отказаться от этого подспорья

В Иране временно не будут майнить биткоин / Фото: Dado Ruvic/Reuters, JOE KLAMAR/AFP via Getty Images

Иран, который спасается от санкций США и Европы с помощью криптовалют, временно запретил майнинг. В этой стране добыча криптовалют является официальной деятельностью, на нее выдаются лицензии. Запрет на майнинг биткоина и других криптовалют связан с пиковым сезоном потребления энергии. Он продлится до 22 сентября.

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О моратории объявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире местного телевидения, пишет Bloomberg. Пресс-служба Роухани пока не обнародовала официальное сообщение.

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Летом в Иране возрастает нагрузка на электросети, а майнинг криптовалют требует огромного количества энергии. В нескольких крупных городах уже происходили отключения электричества на фоне роста потребления и засухи, из-за которой гидроэлектростанции работают не на полную мощность.

Напомним, Иран признал добычу криптовалют промышленной деятельностью в 2019 году и начал лицензировать майнеров. Тогда же Иран запустил обеспеченную золотом криптовалюту PayMon. Сейчас Иран, по сути, преобразует энергию в криптовалюту, чтобы иметь возможность рассчитываться за импорт в обход банковских ограничений.