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Клієнти "Нафтогазу" отримали одразу дві платіжки за один місяць – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 12:51
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У "Нафтогазі" розповіли, чи варто українцям хвилюватися через подвійні платіжки
"Нафтогаз" пояснив подвійні платіжки у своїх клієнтів
"Нафтогаз" пояснив подвійні платіжки у своїх клієнтів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українці отримали від "Нафтогазу" одразу дві платіжки за один місяць і це не на жарт налякало клієнтів.

Через це у компанії вирішили пояснити, чому так сталося і чому це нормально.

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Отже, у "Нафтогазі" наголосили, що для декого це стало сюрпризом, адже попередній постачальник надсилав усього одну платіжку.

Справа в тому, що оплата газу та його доставку розділена ще з січня 2020 року в межах реформи газового ринку. Відповідний закон передбачає, що продавати блакитне паливо і доставляти його споживачеві мають різні компанії.

Через це щомісяця споживачі отримуватимуть такі платіжки:

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  • за доставку (розподіл газу)(від оператора ГРМ;
  • за спожитий газ від постачальника, яким у цьому випадку ГК "Нафтогаз України".

"Плата за транспортування або розподіл газу не є ані новим, ані додатковим платежем. Ви й надалі отримуватимете газ за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/куб. м", – наголосили у компанії.

У "Нафтогазі" зауважили, що тариф на розподіл газу у кожній області свій і дізнатись його можна на сайті свого Оператора газорозподільної мережі (облгазу).

Знижка від "Нафтогазу"

Клієнти "Нафтогазу" можуть отримати знижку у 1% на оплату рахунків за газ.

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Для цього необхідно сплатити послугу "Нафтогазу" в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA і зробити це до 30 червня 2022 року.

Зауважте, що скористатися отриманою знижкою під час наступного платежу, однак йдеться лише про нових клієнтів компанії, які нещодавно до неї приєдналися

"Сьогодні" раніше писали, як клієнтам "Нафтогаз" випадково не втратити свої гроші і розповідали, скільки газу на зиму українцям потрібно докупити.

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