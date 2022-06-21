Газ на зиму будут докупать: глава "Нафтогаза" Витренко назвал космическую сумму расходов

Для успешного прохождения отопительного сезона в 2022-2023 годах Украине придется докупать газ.
Как сообщил во время пресс-конференции 21 июня глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, требуется запас не менее 15 млрд кубометров газа.
По предварительным подсчетам, Украине нужно будет импортировать 5,8 млрд кубометров голубого топлива, ориентировочной стоимостью 8 млрд долларов. Такие запасы нужны стране с учетом военных рисков.
Газ обойдется дорого
По словам Витренко, проблем с импортом газа в Украину нет, но на это нужны космические суммы денег. Кабмин дал задачу – обеспечить не менее 19 млрд кубометров газа, чтобы подстраховаться.
"Мы помогаем правительству сделать так, чтобы Украина могла создать такой большой запас газа", – добавил глава "Нафтогаза".
На данный момент подземные газохранилища заполнены на 10,5 млрд кубометров ресурса. Туда попадает большая часть голубого топлива, добываемого в Украине. Эти показатели больше, чем в мирное время.
"Добыча упала, но относительно потребления она упала не так критично. Потребление упало гораздо сильнее, чем добыча", – объяснил Витренко.
Благодаря этому на украинском газовом рынке возник профицит, чем воспользовалась компания. Все излишки ресурса закачивают в ПХГ.
Сложный отопительный сезон
Украинцам следует морально подготовиться к тому, что зима будет суровой: из-за вторжения РФ многие инфраструктурные объекты разрушены, опасаются и недостатка газа.
Президент обещает, что тарифы на коммуналку остаются без изменений, но эксперты отмечают, что задолженность со стороны населения растет – не все могут оплатить счета.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставило правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – заявил президент Владимир Зеленский.
По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, учитывая такие обещания властей, есть шанс, что подготовку к отопительному сезону не провалят. Хотя тарифы на газ для предприятий ТКЭ могут возрасти в четыре раза – с 7,42 до 29 грн за кубометр. При такой цене удержать тариф на тепло и горячую воду будет сложно.
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