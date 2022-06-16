Українцям тричі перерахують пенсії: хто і скільки отримуватиме

Розповідаємо, кому варто чекати більших пенсійних виплат до кінця 2022 року

Якими будуть пенсії до кінця року / Фото: Колаж: Сьогодні

Згідно з законом України до кінця 2022 року має пройти ще три перерахунки виплат пенсій. Вони відбудуться у липні, жовтні та грудні.

У кого збільшиться пенсія і на скільки, пояснили в Пенсійному фонді України.

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На які виплати очікувати

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб пенсії зміняться так:

з 1 липня підвищаться до 2027 грн;

з 1 грудня 2022 року – до 2093 грн.

Зростуть також розміри мінімальної та максимальної пенсій, складові пенсійної виплати, які обчислюються з розміру прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня запровадять кілька змін. По-перше, мінімальна заробітна плата зросте з 6500 грн до 6700 грн. Як наслідок, зросте і розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і більше та мають такий страховий стаж:

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чоловіки – не менше 35 років;

жінки – не менше 30 років.

З цього ж часу особам віком від 70 до 75 років виплачуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 грн (в межах пенсійної виплати 10 340,35 грн). Якщо особа досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення 70 річного віку.

"Крім того, для осіб віком від 70 років, пенсія яким призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та які мають стаж чоловіки – 35 років, жінки – 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 грн", – пояснили в ПФУ.

Якщо цим людям не вистачатиме страхового стажу, то мінімальний розмір пенсії визначатимуть пропорційно до наявного стажу, виходячи з розміру 3000 грн.

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Остання зміна року щодо пенсій буде з 1 грудня. Людям, яким ще не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, і які не працюють, мінімальна пенсійна виплата складатиме 2500 грн.

"Особам, страховий стаж яких становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно наявному страховому стажу виходячи з розміру 2500 грн", – йдеться у повідомленні.

Отримати пенсію достроково може нова категорія українців

Як ми розповідали раніше, з лютого 2022 року достроково оформити пенсію можуть батьки дітей, які мають тяжкі, рідкісні захворювання, однак яким не встановлено інвалідність.

Умови для батьків відрізняються так:

жінкам для отримання виплат потрібно досягти 50-річного віку і мати не менше 15 років страхового стажу;

для отримання виплат потрібно досягти 50-річного віку і мати не менше 15 років страхового стажу; чоловікам доступні виплати за вибором матері або якщо її немає, і тільки після досягнення 55-річного віку та за наявності страхового стажу у щонайменше 20 років.

Читайте наше пояснення про те, які документи потрібні для отримання дострокової пенсії.

Крім того, "Сьогодні" розповідали, як отримати пенсійне посвідчення і коли українцям мають виплатити пенсію з прибавкою одразу за три місяці.