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У пенсіонерів проблеми з виплатами – кому не нараховують повну суму

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 13:44
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Розповідаємо, коли українцям мають виплатити пенсію із прибавкою одразу за три місяці
Пенсіонери ризикують не отримати пенсії із прибавкою
Пенсіонери ризикують не отримати пенсії із прибавкою / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Близько 2,5 мільйона українців можуть не отримати пенсію з обіцяною прибавкою вже три місяці через проблеми з бухгалтерською документацією.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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Чиновниця сподівається, що можливості держбюджету дозволять виконувати календар підвищення пенсії.

Йдеться про працюючих пенсіонерів, які в червні нарешті мали отримати перераховані виплати, які передбачалися ще із квітня.

Справа в тому, що через особливості системи оподаткування та подання звітності до Пенсійного фонду із затримкою потрапляють дані про заробітки за перший квартал і працюючим пенсіонерам намагаються проіндексувати виплати "заднім числом".

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Також зараз ми виробляємо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам. Але є складнощі щодо звітності роботодавців, де працюють ці пенсіонери, тому зараз за травень Пенсійний фонд здійснить перерахунок і люди, починаючи з червня, отримуватимуть свої виплати", – пообіцяла Лазебна.

Якщо перерахунок вдасться зробити, то у червні українці мають будуть отримати збільшення відразу за три місяці.

Пенсіонерам перерахують стаж

У ПФУ розповіли, що деяким українцям перерахують страховий стаж і один рік зараховуватимуть за три.

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Це стосується осіб, які свого часу зазнали депортації та були відправлені на спецпоселення.

Така можливість з'явилася після набуття чинності законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства".

"Сьогодні" раніше писали, скільки перерахунків пенсій заплановано 2022 року, та розповідали, хто може вийти на пенсію достроково.

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