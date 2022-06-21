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До 600 тис. грн в місяць! Як українцям заробляти онлайн

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 10:13
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Розповідаємо, яку працю роботодавці пропонують дистанційно та скільки за неї платять
Дистанційна робота - чудовий варіант для тих, хто не має можливості працювати офлайн
Дистанційна робота - чудовий варіант для тих, хто не має можливості працювати офлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спершу світова епідемія коронавірусу, згодом війна в Україні потитнули ринок праці, змінивши кардинально його особливості. Найголовнішою зміною, що ми можемо спостерігати, є суттєво зростання популярності гібридного графіку, що в свою чергу змушує роботодавців забезпечити всі умови своїм працівникам для праці онлайн.

"Сьогодні" розповість вам, яку дистанційну роботу пропонують наразі та скільки за неї платять.

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Так, за даними Work.ua, роботодавці пропонують від 4 тис. до 600 тис. грн. Все залежить від самої вакансії, ваших знань, вмінь та досвіду. Середня заробітна плата становить 21 тис. грн.

Найнижча зарплата, яку нам вдалося знайти у пошуку пропозицій, — 1500 грн. Роботодавець шукає smm-менеджера, якому готовий платити від 1500 до 3000 грн за кілька годин роботи в тиждень. Основний обовʼязок працівника — ведення сторінки в Instagram, написання постів, створення відео- чи фотоконтенту.

Найвища зарплата — у менеджера з продажів в молодому стартап-проєкті на ринку цифрових технологій. Працівнику пропонують від 30 до 600 тис. грн. Серед вимог:

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  • знання англійської мови на рівні В1;
  • досвід в продажах від 1 року;
  • вік від 20 до 35 років.

Також немаленькі гроші платять таким працівникам:

Які вакансії пропонують без досвіду?

Не потребують досвіду такі вакансії:

  • менеджер з продажів в інтернет-магазин (15-25 тис. грн);
  • помічник акаунт-менеджера на Amazon (12-15 тис. грн);
  • менеджер з продажів зі знанням польської мови (12-15 тис. грн);
  • рієлтор (8-16 тис. грн).

Кого зараз шукають роботодавці?

Згідно з аналітикою порталу "Опендатабот", в Україні збільшується кількість компаній, що працюють, і зростає кількість вакансій. Найбільше потребують людей на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

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Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошень про пошук працівників.

Окрім цього, вже 71% кафе та ресторанів у країні поновили свою роботу. Водночас меншає кількість покупок залізничних квитків, а кількість замовлень таксі відновилася до довоєнного рівня.

У червні зросла й кількість реєстрацій нового бізнесу, у тому числі й фізосіб підприємців.

Читайте також матеріал "Сьогодні" про те, як у травні змінилися зарплати у різних сферах, зокрема і сфері обслуговування, і чого варто чекати від зарплат в майбутньому.

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