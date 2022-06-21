До 600 тис. грн в місяць! Як українцям заробляти онлайн

Розповідаємо, яку працю роботодавці пропонують дистанційно та скільки за неї платять

Дистанційна робота - чудовий варіант для тих, хто не має можливості працювати офлайн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спершу світова епідемія коронавірусу, згодом війна в Україні потитнули ринок праці, змінивши кардинально його особливості. Найголовнішою зміною, що ми можемо спостерігати, є суттєво зростання популярності гібридного графіку, що в свою чергу змушує роботодавців забезпечити всі умови своїм працівникам для праці онлайн.

"Сьогодні" розповість вам, яку дистанційну роботу пропонують наразі та скільки за неї платять.

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Так, за даними Work.ua, роботодавці пропонують від 4 тис. до 600 тис. грн. Все залежить від самої вакансії, ваших знань, вмінь та досвіду. Середня заробітна плата становить 21 тис. грн.

Найнижча зарплата, яку нам вдалося знайти у пошуку пропозицій, — 1500 грн. Роботодавець шукає smm-менеджера, якому готовий платити від 1500 до 3000 грн за кілька годин роботи в тиждень. Основний обовʼязок працівника — ведення сторінки в Instagram, написання постів, створення відео- чи фотоконтенту.

Найвища зарплата — у менеджера з продажів в молодому стартап-проєкті на ринку цифрових технологій. Працівнику пропонують від 30 до 600 тис. грн. Серед вимог:

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знання англійської мови на рівні В1;

досвід в продажах від 1 року;

вік від 20 до 35 років.

Також немаленькі гроші платять таким працівникам:

менеджер по роботі з партнерами (50-140 тис. грн);

менеджер з продажу логістичних послуг на ринок США з вільним володінням англійської мови (27,7-157,5 тис. грн);

front-end-розробник (50-120 тис. грн);

генеральний керівник (50-100 тис. грн);

асистент директора (50-100 тис. грн).

Які вакансії пропонують без досвіду?

Не потребують досвіду такі вакансії:

менеджер з продажів в інтернет-магазин (15-25 тис. грн);

помічник акаунт-менеджера на Amazon (12-15 тис. грн);

менеджер з продажів зі знанням польської мови (12-15 тис. грн);

рієлтор (8-16 тис. грн).

Кого зараз шукають роботодавці?

Згідно з аналітикою порталу "Опендатабот", в Україні збільшується кількість компаній, що працюють, і зростає кількість вакансій. Найбільше потребують людей на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

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Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошень про пошук працівників.

Окрім цього, вже 71% кафе та ресторанів у країні поновили свою роботу. Водночас меншає кількість покупок залізничних квитків, а кількість замовлень таксі відновилася до довоєнного рівня.

У червні зросла й кількість реєстрацій нового бізнесу, у тому числі й фізосіб підприємців.

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