Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Быстрые деньги: где украинцам заработать 2000 грн на выходных

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 16:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие вакансии помогут пополнить ваш бюджет на выходных
Вариантов, где заработать денег на выходных, есть немало
Вариантов, где заработать денег на выходных, есть немало / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Работа на выходных — возможность быстро накопить на желаемое, вылезти из долгов или просто разбавить обыденную монотонную работу чем-то творческим и интересным, так еще и пополнить свой кошелек.

"Сегодня" расскажет о нескольких вариантах быстрого заработка.

Реклама

Да, по данным сервиса заказа услуг Кабанчик, онлайн-работа найдется для специалистов в таких сферах:

  • копирайтинг;
  • сбор, поиск информации;
  • наполнение сайтов;
  • набор текста;
  • рерайтинг;
  • ввода данных;
  • расшифровка интервью;
  • создание презентаций и т.д.

Рассмотрим на примере конкретных предложений.

Например, состоянием на июнь 2022 года на вышеупомянутом сервисе за наполнение онлайн-магазина товарами в количестве 200 шт вам заплатят 2200-2600 грн. Для сферы копирайтинга, чтобы заработать 2000 грн за выходные, вам придется написать SEO-тексты общим размером ориентировочно 14,2 тыс. знаков. Среди других деятельностей и их зарплат:

Реклама
  • создание презентаций – платят 500-1000 грн за работу. В зависимости от ваших умений, знаний темы и программы для создания проекта, сумма за выходные может быть и выше 2000 грн;
  • расшифровка интервью — расценки разные, в основном от 50 до 500 грн в зависимости от сложности проекта и языка;
  • сбор информации, заполнение анкет — 250 грн в час.

Следует обратить внимание также и на сферу дизайна, особенно на разработку логотипов, создание сайтов и т.д. Таким образом, найдя то, что вам больше подходит, и в чем вы профессионал, можно довольно неплохо подзаработать на выходных, не тратя при этом много времени.

У кого сейчас наименее оплачиваемая работа

Раньше мы рассказывали, что наименьшие заработные платы предлагают в следующих областях:

  • безопасность – 9200 грн;
  • туризм, отели, рестораны – 9500 грн;
  • начало карьеры, студенты – 10 300 грн;
  • добыча сырья – 11 000 грн;
  • инсталляция и сервис – 12 600 грн;
  • банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.
Реклама

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях наблюдается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение средней зарплаты в мае составляет от 9% до 58%.

Мы также писали, почему официальное трудоустройство выгоднее, и чем это поможет во время военного положения, а также в каких сферах в Польше в 2022 году больше всего ищут специалистов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с нашими зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,49
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29662.84

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1733.77

Litecoin (LTC)

57.82

Ripple (XRP)

0.39

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять