Викликає бронхіальну астму: до України завезли заражену гречку з Росії

До Україниу завезли багато тонн російської зараженої гречки – чим небезпечна крупа

До України з РФ завезли гречку з отруйною рослиною / Фото: Колаж: Сьогодні

До України завезли 130,78 тонни гречки із Російської Федерації, яка була заражена небезпечною рослиною – амброзією полинолистою.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, куди і доставили небезпечний вантаж.

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Наразі до зараженої гречки застосовано необхідні фітосанітарні процедури та складено нотифікацію.

Що таке амброзія полинолиста?

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolsa) – це отруйна рослина із сімейства айстрових, яка шкодить сільському господарству та здоров’ю людини.

Вона викликає у людей алергію, під час цвітіння у деяких спостерігається захворювання, яке має назву амброзійний поліноз.

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Воно проявляється сльозотечею, запаленням слизових оболонок, приступами бронхіальної астми, погіршенням зору та підвещеною температурою тіла.

Ціна на гречку в Україні

За даними Міжнародної асоціації гречки, ця крупа може подорожчати на 20-30% через дефіцит на українському ринку.

Однак член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що такого подорожчання не відбудеться і це лише штучне створення ажіотажу навколо ціни на гречку.

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На думку експерта, гречана крупа не може подорожчати настільки сильно, адже тоді вона випаде за межі купівельної спроможності своїх покупців.

"Сьогодні" разом з експертами розбирались, які товари та послуги подорожчають в Україні через декілька років уп’ятеро.