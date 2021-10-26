Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Вызывает бронхиальную астму: в Украину завезли зараженную гречку из России

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 октября, 10:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украину завезли много тонн российской зараженной гречки – чем опасна крупа
В Украину из РФ завезли гречку с ядовитым растением
В Украину из РФ завезли гречку с ядовитым растением / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину завезли 130,78 тонны гречки из Российской Федерации, которая была заражена опасным растением – амброзией полынолистной.

Про это сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, куда и доставили опасный груз.

Реклама

К зараженной гречке применены необходимые фитосанитарные процедуры и составлена нотификация.

Что такое амброзия полынолистая?

Амброзия полынолистая (Ambrosia artemisiifolsa) – это ядовитое растение из семейства астровых, которое вредит сельскому хозяйству и здоровью человека.

Она вызывает у людей аллергию, во время цветения у некоторых наблюдается заболевание, называемое амброзионным поллинозом.

Реклама

Оно проявляется слезотечением, воспалением слизистых, приступами бронхиальной астмы, ухудшением зрения и повышенной температурой тела.

Цена на гречку в Украине

По данным Международной ассоциации гречихи, эта крупа может подорожать на 20-30% из-за дефицита на украинском рынке.

Однако член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что такого подорожания не произойдет и это только искусственное создание ажиотажа вокруг цены на гречку.

Реклама

По мнению эксперта, гречневая крупа не может подорожать настолько сильно, так как тогда она выпадет за пределы покупательной способности своих потребителей.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, какие товары и услуги подорожают в Украине через несколько лет в пять раз.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Опрос
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять