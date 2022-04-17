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Далі від передмістя та аеродромів: як зміниться ринок нерухомості після війни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 13:55
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На ринку нерухомості у великих містах починаються зміни через війну з РФ
Ринок нерухомості на порозі змін: що зміниться
Ринок нерухомості на порозі змін: що зміниться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна поки що не перемогла у війні, розв'язаної проти неї РФ, але життя в деяких регіонах нашої країни потихеньку налагоджується . Українці починають повертатися додому навіть незважаючи на те, що багато міст виявилися зруйнованими окупантами, і шукають собі нове житло. Тим часом ціни на квартири в Києві та інших великих містах нашої країни будуть знижуватися.

Про це журналісту "Сегодня" розповів президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

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"Ціни на нерухомість зараз знизяться і багато хто не захоче продавати житло за такими цінами, а віддадуть перевагу почекати зростання. – каже він.

Це може збільшити пропозицію орендованого житла та знизити вартість оренди у великих містах. Очікується, що найближчим часом може знизитися популярність квартир у передмісті Києва. Також при виборі майбутньої квартири багато хто звертатиме увагу на наявність поруч військової інфраструктури або аеродромів. Адже, як показала практика, ворог насамперед веде бойові дії чи обстрілює саме такі об'єкти.

Може знизитися популярність і так званих видових квартир, вікна яких виходять на відкритий простір – ймовірність прильоту ракети в цьому випадку збільшується. Швидше за все, при виборі квартир українці вибиратимуть нижні поверхи – у цьому випадку при оголошенні повітряної тривоги можна швидше добігти до укриття.

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Компенсація за зруйноване житло

Українці, які втратили свій будинок через війну з РФ, отримають компенсацію у вигляді квартир, які держава планує будувати та роздавати таким громадянам.

При цьому у людей буде можливість не брати житло, яке пропонує держава, а вкласти виділені гроші в будь-яке інше приватне будівництво,

Такий законопроект ще мають узгодити народні депутати, але вже схвалено у першому читанні.

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"Сьогодні" також писали, які документи потрібні для отримання компенсації, та розповідали, кому і чому можуть відмовити.

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