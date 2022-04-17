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Подальше от пригорода и аэродромов: как изменится рынок недвижимости после войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 апреля, 13:55
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На рынке недвижимости в крупных городах начинаются изменения из-за войны с РФ
Рынок недвижимости на пороге перемен: что изменится
Рынок недвижимости на пороге перемен: что изменится / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина пока еще не победила в войне, развязанной против нее РФ, но жизнь в некоторых регионах нашей страны потихоньку налаживается. Украинцы начинают возвращаться домой даже не смотря на то, что многие города оказались разрушенными оккупантами, и ищут себе новое жилье. Тем вренем цены на квартиры в Киеве и других больших городах нашей страны будут снижаться.

Об этом журналисту "Сегодня" рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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"Цены на недвижимость сейчас снизятся и многие не захотят продавать жилье по таким ценам, а предпочтут подождать роста. Собственники, которые перед войной хотели продать свои квартиры, снимут их с продажи и выставят на рынок аренды, – говорит он.

Это может увеличить предложение съемного жилья и снизить стоимость аренды в крупных городах. Ожидается, что в ближайшее время может снизиться популярность квартир в пригородах Киева. Также при выборе будущей квартиры, многие будут обращать внимание на наличие рядом военной инфраструктуры или аэродромов. Ведь, как показала практика, враг первым делом ведет боевые действия или обстреливает именно такие объекты.

Может снизиться популярность и так называемых видовых квартир, окна которых выходят на открытые пространства – вероятность прилета ракеты в этом случае увеличивается. Скорее всего, при выборе квартир, украинцы будут выбирать нижние этажи – в этом случае при объявлении воздушной тревоги можно быстрее добежать до укрытия.

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Компенсация за разрушенное жилье

Украинцы, потерявшие свой дом из-за войны с РФ, получат компенсацию в виде квартир, которые государство планирует строить и раздавать таким гражданам.

При этом у людей будет возможность не брать предлагаемое государством жилье, а вложить выделенные деньги в любое другое частное строительство,

Такой законопроект еще должны согласовать народные депутаты, но уже одобрен в первом чтении.

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"Сегодня" также писали, какие документы нужны для получения компенсации, и рассказывали, кому и почему могут отказать.

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