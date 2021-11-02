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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Не лише чиновникам! Кому у Києві готові платити найвищі зарплати

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
2 листопада, 13:55
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На середній оклад до 37 тис. грн можуть претендувати робітники із профільною кваліфікацією та досвідом роботи кілька років
Розповідаємо, хто може отримувати найвищу зарплатню у Києві
Розповідаємо, хто може отримувати найвищу зарплатню у Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середня зарплата у Києві наприкінці жовтня становила 38,4 тис. грн. При цьому 36% роботодавців пропонують компенсацію до 19,7 тис. грн.

Як розповіли "Сегодня" у кадровому порталі grc.ua, найчастіше це вакансії менеджерів з продажу, асистентів у рекламних агентствах, бухгалтерів та юристів без досвіду роботи або з мінімальним досвідом роботи.

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Таку ж зарплату пропонують співробітникам сфери рітейлу (касири, продавці, комірники мерчендайзери-початківці в супермаркетах) і синім комірцям (комірники, робітники на будівництво, різноробочі, співробітники авторемонтних майстерень, вантажники, монтажники і т.д.).

Кому готові платити високу зарплатню?

За даними кадрового порталу, на оклад до 37 тис. грн можуть претендувати робітники із профільною кваліфікацією та досвідом роботи кілька років.

На суму до 37,2 тис. грн вже можуть претендувати менеджери з досвідом роботи від трьох років і більше. Керівнику середньої ланки у Києві роботодавці пропонують вищий оклад – до 54,8 тис. грн. Однак є низка вимог до кандидатів: досвід роботи понад три роки та знання англійської мови не нижче Intermediate.

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Юрист, який спеціалізується на корпоративному праві може претендувати на оклад до 50 тис. грн, інженер – до 60 тис. грн. ІТ-фахівцям готові платити приблизно таку саму зарплату.

Для кого найбільше відкритих вакансій?

За даними кадрового порталу, найбільше було вакансій для фахівців таких галузей:

  • ІТ – 23%;
  • сфери продажів – 15%;
  • маркетинг, реклама, PR – 9%;
  • банківська сфера – 7%;
  • бухгалтера – 6%.

Найменш активно роботодавці Києва шукали спеціалістів зі сфери страхування (0.2% від загальної кількості актуальних вакансій на сайті grc.ua), працівників індустрії краси та спорту (0.2%) та у сфері видобутку сировини (0.1%).

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Кому пропонують найвищий та найнижчий оклади?

В кінці жовтня найвищий рівень середньої компенсації пропонували таким претендентам:

  • ІТ-фахівцям – середній оклад понад 80 тис. грн;
  • представникам топ-менеджера – близько 65 тис.грн;
  • чиновникам – 53 тис. грн.

Найнижчий рівень середньої компенсації у працівників таких сфер:

  • адміністративний персонал – 15.7 тис. грн;
  • робочий персонал – 14.9 тис. грн;
  • безпека – 11.6 тис. грн.

Центри зайнятості працюватимуть по-новому

Кабінет міністрів запроваджує в Україні нову модель надання центрами зайнятості клієнтоорієнтованих послуг.

Нова модель роботи передбачає впровадження кардинально нових технологій та методів, серед яких зокрема, надання послуг вже за першого візиту до центру зайнятості та забезпечення обміну даними з органами влади, що дозволяє клієнтам подавати якнайменше документів.

Як ми писали раніше, в Україні зросла кількість працевлаштованих громадян у віці від 15 до 70 і тепер становить 15,8 млн осіб. За статистикою, в Україні залишилося 1,6 млн. громадян без роботи.

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