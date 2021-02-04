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Ціни на нафту злетіли до рекорду за рік. Що сталося?

4 лютого, 12:48

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Котирування Brent піднялися до максимумів з минулого січня

Світові ціни на нафту досягли річного максимуму. Вартість марки Brent вперше з кінця січня 2020 року перевищило 59 доларів за барель. Котирування підскочили після двох заяв:

  • У моніторинговому комітеті ОПЕК + (JMMC) вважають, що поширення та розробка нових вакцин від коронавірусу посприяють зростанню попиту на нафту.
  • Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) в щорічному прогнозі цін на нафту представило оптимістичний сценарій. Згідно з ним, до 2050 року вартість Brent підніметься до 173 доларів за барель, що вище історичного рекорду (147,5 дол.).
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За даними Вusiness Insider, максимальна вартість квітневих ф'ючерсів на Brent за останню добу склала 59,04 долара за барель. Середня вартість – 58,78 долара за барель.

В тренді
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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дізнався, як подорожчання нафти змінює ціни на бензин в Україні.

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