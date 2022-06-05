Борщ в Україні не втомлюється дорожчати: як війна змінює ціни на продукти

Індекс вартості приготування українського борщу продовжує дорожчати під час війни. Готувати традиційну українську страву стає все дорожчою.
Про це свідчить новий індекс борщу від експертів BRDO.
Зазначається, що ще у лютому вартість 4-порційної каструлі становила 81,84 грн., а в червні – вже 95 грн. Найдорожчими стали практично всі інгредієнти, крім картоплі. Продукти подорожчали від незначних 7,7% до суттєвих 22,56%.
У лідерах з дорожнечі — капуста, яка подорожчала з 24,34 грн. до 29,83 грн. Далі йдуть:
- свинина (400 гр) – зі 102,16 грн. до 124,95 грн.;
- морква (150 гр) – з 20,24 грн. до 23,9 грн.;
- буряк (400 гр) – з 22,95 грн. до 26,82 грн.;
- сметана (100 гр) – з 30,52 грн. до 32,87 грн.
Подешевшала тільки картопля. За 500 гр потрібно заплатити 11,88 грн, хоча до великої війни — 14,87 грн.
В Україні буде дефіцит продуктів
Оскільки РФ окупували четверту частину території України, де фермери вирощували солодкий перець (а це 25% на території Херсонської області), суттєвий дефіцит буде саме з цим овочем. Хоча основну частину солодкого перцю на продаж (93%) вирощували саме в індивідуальних господарствах.
Саме через окупацію українці фактично втратили ринки збуту та свій єдиний дохід, а Україна загалом – більшу частину врожаю теплолюбних овочів.
Щоб подолати дефіцит солодкого перцю, в Україні пропонують розширити площу вирощування на підконтрольних територіях та збільшити обсяг імпорту продукції. 2021 року в Україну імпортували овочі переважно з Туреччини.
Раніше ми розповідали, чи загрожує українцям масовий дефіцит товарів, і писали, як нестача солі вплине на Європу та світ загалом.