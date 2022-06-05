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Борщ в Украине не устает дорожать: как война меняет цены на продукты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 июня, 13:05
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Рассказываем, сколько придется потратить украинцам на продукты для приготовления борща
Продукты в Украине серьезно подорожали за время войны
Продукты в Украине серьезно подорожали за время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Индекс стоимости приготовления украинского борща продолжает дорожать во время войны. Готовить традиционное украинское блюдо становится все дороже.

Об этом свидетельствует новый индекс борща от экспертов BRDO.

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Отмечается, что еще в феврале стоимость 4-порционной кастрюли составляла 81,84 грн, а в июне – уже 95 грн. Дороже стали практически все ингредиенты, кроме картофеля. Продукты подорожали "от незначительных" 7,7% до существенных 22,56%".

В лидерах по дороговизне — капуста, которая подорожала с 24,34 грн до 29,83 грн. Далее следуют:

  • свинина (400 гр) – со 102,16 грн до 124,95 грн;
  • морковь (150 гр) – с 20,24 грн до 23,9 грн;
  • свекла (400 гр) – с 22,95 грн до 26,82 грн;
  • сметана (100 гр) – с 30,52 грн до 32,87 грн.

Варить борщ становится все дороже
Варить борщ становится все дороже

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Подешевел только картофель. За 500 гр нужно заплатить11,88 грн, хотя до большой войны — 14,87 грн.

В Украине будет дефицит продуктов

Так как РФ оккупировали четвертую часть территории Украины, где фермеры выращивали сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), существенный дефицит будет именно с этим овощем. Хотя основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.

Именно из-за оккупации украинцы фактически потеряли рынки сбыта и свой единственный доход, а Украина, в общем, – большую часть урожая теплолюбивых овощей.

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Для того чтобы преодолеть дефицит сладкого перца, в Украине предлагают расширить площадь выращивания на подконтрольных территориях и увеличить объем импорта продукции. В 2021 году в Украину импортировали овощи преимущественно из Турции.

Ранее мы рассказывали, грозит ли украинцам массовый дефицит товаров, и писали, как нехватка соли повлияет на Европу и мир в целом.

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1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
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