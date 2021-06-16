Акцизним збором на зелений струм уряд обріже доходи іноземних інвесторів, – експерт

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Запровадженням акцизного збору на зелену електроенергію (зареєстрований в парламенті законопроєкт №5600) влада намагається протизаконно та всупереч своїм гарантіям знизити "зелений" тариф. Про це заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич, інформує "Главком".

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"У нас з’явився законопроєкт №5600, яким запроваджується додаткове зниження зеленого тарифу. Я не помилився, саме додаткове зниження зеленого тарифу. 3,2% мінус, це акцизний податок, але по суті це зниження", – розповів Козакевич.

За його словами, запропонувавши такі податкові зміни влада вчергове порушує гарантії щодо незмінності умов, які надавала інвесторам у зелену енергетику.

"Це невиконання законодавства. В законодавстві прямо прописано, що не можуть бути змінені умови для інвесторів після того, як вони підписали меморандум і знизили добровільно зелений тариф", - сказав Козакевич.

Він нагадав, що уряд підписав з інвесторами у ВДЕ меморандум, згідно з яким інвестори погодилися на зниження "зеленого" тарифу, а уряд гарантував погасити заборгованість перед ними. Проте борги ще досі не погашені, і нині влада знову відступає від своїх зобов’язань, пропонуючи запровадити акциз на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел.

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"У нас є начебто домовленості з урядом, які, по великому рахунку, майже не виконані по жодному пункту. У нас досі зберігається значний борг по 2020 року. У нас немає стовідсоткових оплат у 2021 році. У нас немає взагалі бачення, як у подальшому буде розвиватися відновлювана енергетика", – констатував Козакевич.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу із відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на зелену енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.