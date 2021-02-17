Adidas вирішив позбутися проблемного бренду Reebok

15 років тому Reebok купили за 3,8 млрд доларів, а тепер за нього просять 1,2 млрд

Німецький виробник спортивного одягу – компанія Adidas планує продати або виділити свій малоефективний бренд Reebok через 15 років після того, як він купив американський фітнес-лейбл, щоб конкурувати із заклятим конкурентом – американською транснаціональною компанією Nike.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Adidas заявила, що вирішила почати формальний процес, спрямований на продаж Reebok у рамках п'ятирічної стратегії, яку вона планує представити 10 березня, коли компанія також опублікує результати за 2020 рік. Компанія повідомить про припинення діяльності Reebok з першого кварталу 2021 року.

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Джерело агентства в банку повідомило, що зараз Reebok може коштувати близько 1,2 млрд доларів, хоча 2006 року її купили за 3,8 млрд.

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"Reebok і Adidas зможуть значно краще реалізувати свій потенціал росту незалежно друг від одного", – заявив гендиректор німецької компанії Каспер Рорстед.

Тим часом Adidas вдалося закріпити домінування над Nike в Сполучених Штатах із допомогою свого основного бренду, чому сприяло партнерство з такими знаменитостями, як Каньє Вест, Бейонсе і Фаррелл Вільямс.

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Після того, як 2016 року Рорстед обійняв посаду гендиректора, він запустив план оздоровлення Reebok, який допоміг зробити бренд прибутковим, але його ефективність продовжувала відставати від основного бренду Adidas, і потім він постраждав від пандемії COVID-19.

Чисті продажі Reebok впали на 7% в третьому кварталі 2020 року до 488 млн доларів після падіння на 44% в попередньому кварталі. 2019 року Adidas знизив балансову вартість Reebok майже вдвічі порівнянно з 2018 роком – до 1020 млн доларів.

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В Adidas думають, як виділити Reebok в окрему публічну компанію чи продати бренд приватному капіталу, іншому великому спортивному ритейлеру або мультибрендовому гравцеві, наприклад, всесвітньо відомій американській компанії з виробництва одягу і взуття VF Corp., що має більш як 30 брендів.

Водночас аналітики вважають, що недавня співпрацю Reebok зі знаменитостями на кшталт хіп-хоп виконавиці Cardi B, і новий акцент на жіночому одязі поліпшили становище бренду.

А поки німецька компанія думала, як їй позбутися проблемного активу, в Одесі в'єтнамці масово шили підроблені Reebok і Adidas.

Також нагадаємо, що в підпільному цеху Одеси шили Adidas, Gucci і Versace.

Також в Одесі під час санкціонованого обшуку співробітники прокуратури виявили та вилучили фальсифіковану продукцію, засоби і сировину для її виготовлення, зокрема, швейні машинки, праски, до лишь з товарними знаками Nike.

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