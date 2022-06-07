Змінити професію, щоб знайти роботу: ким готові стати українці

Під час воєнного стану в Україні багато людей втратили роботу та заробіток, зараз вони активно шукають нові робочі місця. У той же час змінилися професії, на які є попит. Так, деякі працівники готові міняти не лише роботу, а і спеціальність.
Ким саме готові працювати люди, "Сьогодні" розповіли у OLX Робота.
Люди відкриті до нового досвіду
Фахівці провели онлайн-опитування серед 3 тис. осіб, які є спеціалістами робітничих професій. Багато з них переїхали за кордон, та частина перемістилася в середині України. Зокрема, серед тих, хто не виїжджав з країни, зберегли роботу лише 29%.
Більшість тих, хто робоче місце втратив, уже перебуває в пошуку нового.
Виявилось, що 81% опитаних, які вже мають роботу, все ж готові її змінити заради вищої заробітної плати. А 57% тих, хто перебуває в пошуку, все ще сподіваються знайти роботу за своєю спеціальністю .
Але серед опитаних є і ті, які готові шукати роботу за іншою спеціальністю і робити для цього такі кроки:
- готові до навчання, якщо його організує роботодавець (63%);
- готові навчатись самостійно/за власний кошт (16%);
- готові перекваліфікуватися за програмою центру зайнятості (13%).
Нові сфери, у яких готові працювати українці, такі:
- логістика/склад;
- будівництво;
- торгівля.
"Половина респондентів працює на одному місці понад 5 років. Це свідчить про готовність пошукачів обирати постійне місце роботи і залишатися з роботодавцем після перемоги. Аналогічні настрої і серед українців, які планують працевлаштуватися та шукають вакансії", – йдеться у дослідженні.
Водночас для людей важливо знайти не просто роботу, а і мати хороший заробіток та кар'єрне зростання.
Коли ми почнемо заробляти, як до війни
Раніше "Сьогодні" писали, що чим довше триватиме війна, тим складніше буде відновлювати й комерційну діяльність бізнесу, й економіку загалом.
Як розповіли нам експерти, відновлення доходів до довоєнного рівня триватиме 3-5 років, якщо зважати на оптимістичні прогнози.
Водночас вже зараз є позитивний момент: подальше зниження заробітних плат зараз не очікується. Це можливо завдяки тому, що бізнес адаптувався до воєнного стану.
Ми також розповідали про особливості роботи на фрилансі та за трудовим договором, і в яких сферах у Польщі 2022 року найбільше шукають спеціалістів.