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Знайти роботу в Польщі: топ найбільш потрібних професій

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 09:07
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Розповідаємо, в яких сферах у Польщі у 2022 році найбільше шукають спеціалістів
Які фахівці потрібні у Польщі
Які фахівці потрібні у Польщі / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Завжди актуальним, а особливо для українців під час війни, є питання пошуку роботи. Однак ринок праці в Україні та за кордоном має різні тенденції, і затребувані професії також трохи відрізняються.

"Сьогодні" за даними спеціалізованого порталу MamoPracuj розповідає, на які професії в Польщі є попит у 2022 році.

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Кого шукають найбільше

За різними прогнозами у Польщі найбільший дефіцит кадрів відчуватимуть у IT сфері. Особливий попит є на працівників вищого класу та хороших професіоналів.

Зарплати у айтівців невпинно зростають, і імовірно, зростатимуть і далі. Бо на ринку не вистачає сотні тисяч фахівців, компанія може шукати собі працівника до півроку, а тим часом ставки зростатимуть.

Разом з тим зростає потреба у аналітиках даних. Так як ця сфера також постійно розвивається, потрібні люди, які оброблятимуть величезні обсяги даних та на їх основі пропонуватимуть певні рішення. До прикладу, компанія, отримавши результати від аналізу даних, може змінити підхід до роботи.

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У Польщі люди почали активно купувати в інтернеті. Пандемія коронавірусу призвела до того, що 77% інтернет-користувачів у цій країні замовляють товари й послуги онлайн. У зв'язку з цим компанії шукають персонал для інтернет-торгівлі.

Це стосується не тільки продавців і консультантів. Поляки все більше купують в інтернеті, з'являються нові послуги, а тому і додаються нові спеціалізації.

Попит зростає і на бухгалтерів та фінансистів. Крім того, компанії з різних галузей активно шукають фахівців з логістики – тих, хто займатиметься плануванням попиту, транспортуванням та координацією доставки.

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Ці спеціалісти потрібні будуть скрізь, де є виробництво та збут. Разом з тим не спаде потреба і у водіях та складських працівниках.

Ще один наслідок пандемії – погіршення психологічного стану в людей. Тому в Польщі зокрема потрібні психологи і психіатри. Також потрібні також лікарі, медсестри, акушерки, масажисти тощо.

Українкам пропонують нові вакансії у Польщі

Раніше "Сьогодні" писали, що в Польщі українським жінкам починають пропонувати "чоловічу" роботу, щоб закрити дефіцит робочої сили.

Найпершою почала адаптуватися логістична галузь, там жінкам пропонують вакансії комплектувальниць товарів на складах. Щоб найняти таких працівниць, на деяких складах зменшують вагу посилок до комфортної для жінок.

Українок навіть відправляють до спеціальних шкіл, оскільки у Польщі починається "високий сезон" у сферах логістики та торгівлі й потрібні, наприклад, оператори автонавантажувача.

Водночас таким чином у жінок з'явилася можливість заробляти на 40%, ніж у некваліфікованих робітників.

Ми також розповідали, які дозволи і документи потрібні українцям для працевлаштування в європейських країнах, та де вищі зарплати і більше вакансій для українців.

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