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Набагато складніше, ніж здається: уся правда про роботу в кол-центрі

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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10 липня, 09:20
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Хлопець, який на собі відчув особливості роботи у кол-центрі, розповів про те, що ж насправді приховує популярна робота
Вся про роботу в кол-центрі
Вся про роботу в кол-центрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазвичай студенти, люди без досвіду чи ті, хто шукають тимчасовий підробіток, активно звертають увагу на вакансії роботи в кол-центрі. Особливих вимог до кандидатів немає, а для початку заробітна плата виглядає привабливою. Однак працювати оператором кол-центру не так просто.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалась із Владиславом. Він певний час був на такій роботі і поділився, як неочікувано можна стати вантажником, що ти маєш вислуховувати щодня і яка ситуація з заробітками.

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Далі розповідь ведеться від першої особи.

Вимоги дійсно мінімальні

Я вирішив працювати на першому курсі університету. Грошей не вистачало, мені було 17 років. Мене взяли в компанію, що продає роли, суші та іншу таку їжу неофіційно, і посада називалась "оператор доставки".

Я навіть зберіг цю вакансію. Ось вимоги: "не важливо хлопець чи дівчина, вік – від 17 років, досвід не важливий, головне, що ми цінуємо співробітників, потрібна грамотна мова, бажання працювати і заробляти".

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Працював я там кілька місяців до початку загострення пандемії COVID-19. Суть роботи така: люди дзвонили, робили замовлення, я це все оформлював, передавав, коригував, підбирав роли, сети, все, що клієнти хотіли.

Насправді так від людини особливо не вимагають нічого. Основне навчання відбувається під час стажування. Воно триває близько тижня, але я пройшов його за 3 дні. Треба знати "1С", повністю меню вивчити... це не проблема.

Щодо графіка роботи, то все лояльно. Можеш домовитися зі старшим, у моєму випадку це був супервайзер. Ти можеш сказати, наприклад "у мене пари в університеті до якогось часу". І з часу, з якого тобі зручно, можеш працювати, але не менше ніж до 22:00. Загалом я не рахував, але понад 40-50 людей в день можна обслужити.

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Можна працювати і дистанційно. Просто їдеш в офіс, береш навушники, тобі повністю встановлюють програмне забезпечення, і можна спокійно працювати в себе вдома зі стабільним інтернетом і без зайвих шумів.

Заробіток все ж не ідеальний, а клієнти можуть влаштовувати сцени

Заробити студент може, але на той час це були ще плюс-мінус гроші. Зараз зарплата мала. У мене середня була близько 7 тис. на місяць. На стажуванні вона менша. А далі вже вище, плюс бонуси, премії, аванси, тобто класика.

Загалом заробити можна, але не стільки, скільки хотілося б. Як тимчасова робота – це непоганий варіант.

Перший місяць – найлегший. Ти приймаєш не всі замовлення, а лише ті, які перекидають супервайзери. Так у мене було. Перший місяць було просто, все робиш по інструкції, як тебе навчили. А далі все трошки не так, як хотілось би.

Люди дзвонять не лише для замовлень, але і для скарг. І навіть якщо ти не можеш нічого зробити і не винен, вони відчитуватимуть тебе.

У мене був випадок: чоловік зробив замовлення десь на Троєщину в Києві. За його три замовлення вже вдруге запізнилася доставка. Він 30 хв поспіль мене матюкав і вимагав, щоб саме я зробив йому вибачення у вигляді сету ролів. І я маю все вислуховувати, бо кинути слухавку не можу, бо клієнт завжди правий...

І таке постійно. Якась тітка дзвонить і каже мені: "у вас рис поганий. Я була в Китаї, там рис нормальний". І читає мені лекцію, який у нас поганий рис. Стабільно таких 3-4 чоловік на день. Навіть якщо розмова триває хвилин 20-30, вона має тривати стільки, бо клієнт правий.

Саме через цю роботу я почав палити.

Кар'єрний ріст є, але і неочікувано можна стати вантажником

Бувало таке, що приходила головна і казала: "хлопці на вихід, ми їдемо". Ми тоді розвантажували фури рису. Я звісно отримав гроші, 500 грн за це. Зі мною було таке один раз, хлопці їздили разів 5 може. Але думаю, що це не дуже добре. Я маю бути оператором доставки, не вантажником.

Тим не менше, кар'єрний зріст є. Там ти постійно проходиш атестації на підвищення заробітної плати, і тебе можуть підвищити до супервайзера.

У нас в кол-центрі працювала достатня кількість людей, там є певна ієрархія: стажери, оператори, супервайзери і керівники. Здружитися можна, але в офісі треба дотримуватись субординації. Одного разу я висловився жаргоном до супервайзера. І так порушив субординацію. Головна потім накричала на мене і зробила штраф 50 грн. Гроші невеликі, але осад залишився.

Але плюси є. По-перше, там годували. Раз на день стабільно. Тобі видають купончик, ідеш в їдальню, бюджет 30 грн. Якщо виходиш з бюджету – доплачуєш зі свого кармана. По-друге, час від часу нам теж привозили роли в офіс тощо. По-третє, з колегами таки легко потоваришувати в житті, і це добре.

Раніше "Сьогодні" вже розповідали історію дівчини, яка працює офіціанткою. Читайте, як вона вчилася заробляти гроші, чому в офіціантів немає відпочинку, які конфлікти бувають з гостями, і що її врешті-решт тримає на цій роботі.

Ми писали також, що влітку відбувається на ринку праці і якими є 10 сфер, де найбільше потрібні люди.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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