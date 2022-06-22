Украинцы начали переплачивать за газ – в чем проблема и как вернуть деньги

Рассказываем, что делать, если вы переплатили за газ или деньги по ошибке пошли не тому поставщику

Как вернуть деньги за неправильно оплаченные платежки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Поскольку местные облгазы не могут выполнять свои функции, потребителей в 15 областях Украины переводят к поставщику "последней надежды", каким есть "Нафтогаз". Однако некоторые потребители по ошибке заплатили за газ предыдущим поставщикам, и теперь встал вопрос, можно ли вернуть деньги.

В консультационном центре "ГазПравда" объяснили, что делать в такой ситуации.

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Право на возврат денег есть

Есть случаи, когда потребители по ошибке посылают больше денег, чем нужно, для оплаты услуг. В таком случае можно вернуть деньги по заявлению или же их вычтут из суммы следующей платежки.

Но очень участились случаи, когда после смены поставщика газа люди пересылают деньги не на те счета.

"Поступают жалобы, что люди получали как электронные, так и бумажные платежки уже после 20 июня, то есть после уведомления "Нафтогаза" об изменении поставщика для 8,8 млн потребителей. Однако, не разобравшись в ситуации, многие таки уплатили майские платежки за непредоставленные услуги от предыдущих газсбытов", – говорится в сообщении.

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Эксперты говорят, что когда меняется поставщик газа, плата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит. Кроме того, ее нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа.

Но деньги вернуть можно. Для этого нужно обратиться к предыдущему поставщику газа с заявлением. У нее нет утвержденной формы, главное, чтобы в тексте был указан номер лицевого счета.

Послать заявление можно по почте на официальный адрес старого поставщика или электронным письмом на официальный электронный адрес.

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Вместе с заявлением нужно подать следующие документы:

копию паспорта владельца лицевого счета (1-ю и 2-ю страницы и регистрацию);

копию идентификационного кода владельца лицевого счета;

справку с реквизитами карточного счета из банка (или выписку из "Приват24");

копию квитанции об оплате за природный газ за период, когда возникла переплата;

все копии документов должны быть заверены потребителем, а именно содержать надпись "согласно оригиналу", дату и подпись.

После этого переплаченную сумму возвратят потребителю.

Платежки задерживаются

Ранее мы рассказывали, что из-за большого количества новых клиентов формирование счетов за май в "Нафтогазе" задержалось. Поэтому платежки будут приходить позже.

В личном кабинете на сайте my.gas.ua и в чат-ботах компании в соцсетях они будут доступны после 20 июня. Печатные платежки поступят после 25 июня – их доставит "Укрпочта", но только в областях, где нет активных боевых действий.

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