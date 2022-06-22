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Опасные долги за коммуналку: за какую сумму украинцев могут отключить от услуг

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 07:20
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Экспертша рассказала, могут ли коммунальщики требовать от украинцев уплатить долги
Во время войны долги за коммуналку у украинцев требовать не могут
Во время войны долги за коммуналку у украинцев требовать не могут / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы привыкли накапливать долги за коммунальные услуги, а во время войны эта проблема стала просто катастрофической.

"Сегодня" спросили у эксперта и узнали, существует ли какая-то сумма задолженности, после которой вас могут отключить от предоставления услуги.

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По словам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, во время действия военного положения запрещено отключать потребителей от любых коммунальных услуг за неуплату, а также начислять пеню и другие виды штрафов.

"Однако я призываю не злоупотреблять этим, поскольку закончится военное положение и за коммунальные услуги придется рассчитываться. Это могут не делать только те люди, чье недвижимое имущество уничтожено", – говорит эксперт.

Так что накопленный долг с вас не спишут просто так и после войны с этим будут проблемы. Какой-то конкретной суммы задолженности, после которой обязательно должны прекратить предоставление услуги в законодательстве не прописана, рассказывает Татьяна Бойко, так же, как и нет суммы, при которой поставщик услуг должен обратиться в суд.

"Обычно это уже такая сумма, с которой можно идти в суд. Поскольку суд – это всегда дополнительные расходы, то есть обычно эта сумма уже переваливала за 100 тысяч гривен, но я не советую даже близко думать о том, чтобы злоупотреблять этим", – советует Бойко.

Как проходит эта процедура?

Итак, сначала исполнитель должен послать должнику письменное уведомление с требованием уплатить долг. На него нужно отреагировать в указанное время, если вы этого не сделаете, то исполнитель может прибегнуть к прекращению предоставления услуги или обратиться в суд за взысканием долга.

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Обычно эти процессы происходят параллельно, но об этом можно будет говорить только после войны.

"Но если вы получили сообщение и каким-то образом отреагировали у вас, по крайней мере, начался диалог и есть возможность отсрочить этот процесс", – советует эксперт должникам.

Например, можно заключить договор о реструктуризации и разбить свой огромный долг на более приемлемые части.

Угрожают отключить услуги во время войны

Читательница "Сегодня" рассказала нашей редакции о том, что представители ЖЭКа, обслуживающего ее жилой комплекс, угрожают жителям с долгами за коммуналку.

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Украинцам обещают "отрезать" определенные коммунальные услуги, если те не погасят долг. По словам Татьяны Бойко – это нарушает закон, ведь во время войны запрещено как отключать услугу, так и требовать за нее долг. Однако есть еще и другая сторона медали.

"Следует понимать, что никто не должен бесплатно работать. Я считаю, что коммунальщики тоже герои на этой войне. Мы видели, что даже в полуоккупированных городах вывозился мусор, была вода, быстро восстанавливались электросети и газовые трубы, кто-то все это делал", – рассказывает эксперт.

Бойко отметила, что оплата коммунальных услуг – это тоже вклад в приближение победы в войне и восстановление инфраструктуры, который может внести практически каждый. Поэтому это вопрос к сознанию людей.

"Сегодня" ранее писали, что украинцам заморозят некоторые тарифы на коммуналку и рассказывали, почему "Нафтогаз" задерживает платежки своим клиентам.

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