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Украинцев обсчитали на 45 млн грн на рынке ЖКХ – власти приняли решение

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 сентября, 17:49
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В Украине осуществили 464 плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования
Во время проверок нарушение установили в 73% случаев
Во время проверок нарушение установили в 73% случаев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года Госпотреббслужба предупредила обсчет потребителей на рынке ЖКХ и лекарств на общую сумму 75 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

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"Госпродпотребслужба контролирует правильность применения субъектами хозяйствования государственных регулируемых цен. Это очень важный вопрос, который касается каждого украинца и требует особенно внимательного отношения. Увеличение размера возвращенных средств и средств, на которые предупрежден обсчет потребителей, свидетельствует о более эффективной работе наших специалистов", – отметила Председатель Госпотребслужбі Владислава Магалецкая.

По ее словам, в Украине осуществили 464 плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствования. Нарушение установили в 73% случаев.

"Составлено 223 предписания об устранении нарушений. Применено 237 административно-хозяйственных санкций на сумму 21 млн гривен. В соответствии с принятыми решениями осуществлен пересчет потребителям и фактически возвращено им средств на общую сумму 45 млн гривен", – сообщили в министерстве.

Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

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Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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