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Смогут жить бесплатно: кому в Польше продолжат помощь

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 16:25
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Как утверждает правительство Польши, без жилья не останется никто из украинских переселенцев
Переселенцам из Украины не грозит бездомность
Переселенцам из Украины не грозит бездомность / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские переселенцы в Польше не останутся без крыши над головой после прекращения помощи на жительство. Каждый случай власти соседней страны будут рассматривать отдельно.

Об этом сообщил руководитель офиса по делам иностранцев Ярослав Шайнер на форуме Caritas Polska, передает inPoland.

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Так, по его словам, украинцам не грозит беспризорность или социальная изоляция после прекращения льготы в размере 40 злотых для людей, предоставляющих жилье и питание для граждан Украины на срок до 120 дней.

"Правительство осведомлено в том, что оно делает, и знает, как это делать", – сказал Шайнер, добавив, что информация о прекращении льгот не означает отсутствия дальнейшей помощи.

Каждый случай будут рассматриваться отдельно, будут определенные исключения, когда выплаты будут продолжаться. Кого именно это касается, Шайнер не сообщил. Однако времени до конца помощи осталось немного, так что в ближайшее время ожидаем более подробную информацию по этому поводу.

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Более того, чиновник заявил, что Польша уже подготовила места для переселенцев, нуждающихся в поддержке в случае очередного шага Путина или Беларуси.

Изменения для переселенцев в Польше

Для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о программах помощи. На четвертом месяце полномасштабной войны в них вносятся изменения, и теперь, в Польше в частности, украинцев ждут новые условия.

С 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день прекратят. Сейчас ее еще получают для питания и ночлега украинцев.

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Денежную помощь пока могут оставить для граждан Польши, которые у себя дома принимают несовершеннолетних, а также беременных и многодетных женщин.

Ранее мы писали, что украинцам, приехавшим в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

Также мы рассказывали, сколько стоит покупка квартиры в Польше.

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